Le président de la République a donné, hier, en Conseil des ministres, un avant-goût de ce que sera l’inauguration n°2 du Train express régional (TER) prévu lundi prochain.

Plus que trois jours à attendre pour que les Sénégalais empruntent enfin le Train express régional (TER) pour vaquer à leurs occupations. Lundi prochain, le président de la République procédera à la seconde inauguration de ce moyen de transport inédit au Sénégal. Après celle du 14 janvier 2019 à la gare de Dakar, Macky Sall va, cette fois-ci, présider la mise en exploitation commerciale du Train express régional. De décembre 2016 à décembre 2021, le projet a nécessité cinq ans pour voir un train rapide effectuer des trajets entre Dakar et Diamniadio, en attendant Diass. Sans oublier que les travaux étaient annoncés pour une durée de deux ans. N’empêche, le chef de l’Etat se réjouit du temps record de mise en exploitation. Ceci, en magnifiant ‘’le travail remarquable accompli par toutes les parties prenantes nationales et internationales, qui ont permis de réaliser, en un temps record, les composantes (infrastructures et installations) multisectorielles complexes, préalables à l’entrée en exploitation du TER’’.

Au Conseil des ministres d’hier, le président de la République a également rappelé ‘’que le TER est une révolution en matière de système de transport collectif moins polluant (avec le BRT) au Sénégal’’, tout en félicitant tous les ministres et les directeurs généraux qui ont participé au processus ayant abouti à sa mise en exploitation la semaine prochaine. Macky Sall demande au gouvernement de poursuivre les efforts de sensibilisation des populations desservies par le TER et des usagers, sur la nouvelle posture à intégrer désormais, en vue de développer un transport public collectif dans la rapidité et la sécurité.

Des rails aux routes, le chef de l’Etat n’a pas fait un long détour pour emprunter l’autoroute à péage. Cela, pour se féliciter de la signature, hier, de la convention entre l’Etat du Sénégal et la société Eiffage de la concession de l’autoroute de l’Avenir (Secaa) qui se traduit, entre autres, par ‘’l’entrée de l’Etat du Sénégal dans le capital de la Secaa à hauteur de 25 % ; la réévaluation de la redevance domaniale annuelle représentant 2 % du chiffre d’affaires annuel de la Secaa, avec un minimum de 800 millions de F CFA par an au lieu de 1 000 F CFA par an dans le contrat actuel ; le réajustement des clauses et échéances de partage des fruits de la concession ; le gel de l’indexation des tarifs sur l’inflation pendant cinq ans ; la réalisation de l’éclairage par le titulaire sur tout le linéaire de la section courante et au niveau des diffuseurs’’. Cet accord a été trouvé en mars dernier après la renégociation du contrat de la concession autoroutière Dakar - Diam­niadio – AIBD, entre le gouvernement et son partenaire la Secaa, filiale de la firme française Eiffage.

La convention sur le nouveau contrat de concession de l’autoroute à péage signé hier

Face aux ministres, le chef de l’Etat est revenu sur les recommandations et décisions de la concertation nationale tenue le 21 décembre 2021, sur la répartition et l’encadrement des ressources issues de l’exploitation du pétrole et du gaz, qui a vu la participation de toutes les forces vives de la Nation. L’occasion pour Macky Sall d’assurer que le projet de loi y relatif sera examiné lors du Conseil des ministres du 29 décembre 2021. D’ailleurs, il a demandé au gouvernement de mettre en œuvre, sans délai, lesdites recommandations et décisions, en veillant particulièrement à une large diffusion dans les langues nationales du contenu du projet de loi.

Macky Sall est également revenu sur le démarrage effectif de l’agropole Sud, lancé ce 20 décembre 2021 par le ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries et ses services. Il a saisi l’occasion pour féliciter la mise en action de ce projet financé par des partenaires à hauteur de 28 milliards de francs CFA.

Aux titres des affaires sur le climat social, Macky Sall a demandé l’accélération des travaux d’aménagement du site de recasement des mécaniciens à Diamniadio et le renforcement de l’accompagnement de l’Etat aux artisans-acteurs de l’automobile. Un plan d’accompagnement des artisans-mécaniciens et leur implantation sur le site de Diamniadio dédié, a été demandé au gouvernement.

Les préoccupations du chef de l’Etat ont enfin concerné le renforcement de l’accès à l’électricité et à l’eau potable des populations des îles. A ce sujet, le président de la République demande aux ministres chargés de l’eau et de l’équité sociale et territoriale (tutelle technique du PUDC et du Puma) de veiller à la mise en exécution d’un plan d’urgence, pour améliorer l’accès à l’électricité et à l’eau potable des îles, notamment les îles du Saloum et de la Casamance.

Lamine Diouf