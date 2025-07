La 4ème Conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement (FfD4) s'est achevée le jeudi 3 juillet 2025 à Séville, en Espagne. Lors de cette dernière journée, le Sénégal, représenté par Souleymane Diallo, Directeur général de la Planification et des Politiques économiques au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, a pris la parole. Sa présentation s'est tenue dans le cadre d'un événement parallèle organisé par l'Organisation internationale du travail (OIT) et intitulé « Tirer parti des investissements sociaux : financer l’emploi et la protection sociale ».

L'objectif principal de l'intervention sénégalaise était de partager son expérience concernant l'élaboration de la feuille de route de l'Accélérateur mondial pour l’emploi, la protection sociale et les transitions justes.

M. Diallo a débuté sa présentation en rappelant les conclusions des études CEQ, qui démontrent que l'extension des programmes de protection sociale est un levier efficace pour réduire la pauvreté et les inégalités. Il a souligné l'importance pour le Sénégal de réaliser des investissements sociaux afin de capitaliser sur le dividende démographique, en ligne avec les orientations de l'Agenda national Sénégal 2050.

Il a ensuite expliqué que l'Accélérateur mondial, une initiative des Nations Unies à laquelle le Sénégal a adhéré en décembre 2023, sert de plateforme de dialogue. Celle-ci rassemble les acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que les partenaires au développement, pour formuler et mettre en œuvre les politiques sociales.

La feuille de route de l'Accélérateur mondial a été validée techniquement le 26 mai 2025, après un processus participatif et inclusif comprenant plusieurs réunions. Elle s'articule autour de deux axes majeurs : la protection sociale et la formation professionnelle et technique (FPT). Cette feuille de route inclut un ensemble de projets, programmes et réformes clés à implémenter sur les cinq prochaines années.

Parmi les actions phares prévues, on retrouve la généralisation du Régime simplifié des petits contribuables (RSPC), visant à offrir une couverture sociale au secteur informel. Il est également prévu de systématiser la FPT duale école-entreprise afin de renforcer l'employabilité des diplômés.