RESSOURCES NATURELLES, NUMÉRIQUE, TOURISME

Ce que le Sénégal attend de ce new-deal

Lors de cette rencontre, les États africains ont surtout mis l’accent sur la nécessité d’un new deal qui mettrait en avant le partenariat gagnant-gagnant. Ils ont également, globalement, magnifié le rôle de Trump pour le retour de la paix notamment en RDC. Dans son intervention, le Président Faye a rappelé l’importance de la paix et de la stabilité pour le développement des affaires. “Comme vous le savez, on ne peut faire des affaires que lorsqu’il y a la paix et la sécurité, et vous (Trump) œuvrez à construire la paix partout dans le monde afin qu’il puisse y avoir de meilleurs investissements. Le monde entier vous en est reconnaissant”, a-t-il déclaré, non sans rassurer sur les conditions propices à l’investissement au Sénégal. “Je tiens à rassurer tous les investisseurs américains sur la stabilité politique de notre pays et sur notre environnement réglementaire favorable, que nous continuons d’améliorer pour attirer davantage d’investissements.”

De manière plus concrète, le Président Faye a présenté sur un plateau en or les possibilités pour une coopération dans le domaine des ressources naturelles et du Numérique. “Je parlerai tout d’abord de l’U.S. Ecological Survey, qui peut aider à évaluer le potentiel minier de notre pays. Grâce à des entreprises américaines, nous avons pu découvrir du pétrole et du gaz, soit environ 950 milliards de mètres cubes de gaz que nous pouvons exploiter pour soutenir notre économie. Et ici encore, nous avons pu le faire avec une entreprise américaine”, indique le Président sénégalais.

A propos du Numérique, il a invité les investisseurs américains à participer à la mise en place d’une ville numérique au Sénégal. “Nous avons identifié un espace dans la ville de Dakar. Il a une vue sur la mer et s’étend sur environ 40 hectares. C’est une belle opportunité pour les entreprises américaines de venir et de faire de Dakar une ville technologique ouverte à l’Afrique.”

Bassirou Diomaye Faye est aussi revenu sur les opportunités importantes dans le domaine touristique, en mettant en exergue la proximité de Dakar, située à 6 heures de vol de New-York.