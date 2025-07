Les Brics, le groupe des pays émergents, ont exprimé dimanche 6 juillet à Rio de Janeiro leurs « sérieuses préoccupations » face aux droits de douane, alors que les surtaxes annoncées par le président américain Donald Trump mettent le monde sous tension. Ils appellent également à un cessez-le-feu à Gaza et le retraite d'Israël de la bande de Gaza.

« Nous exprimons de sérieuses préoccupations face à l'augmentation de mesures douanières et non-douanières qui faussent le commerce », ont déclaré les membres des Brics dans leur déclaration conjointe publiée lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement organisé à Rio de Janeiro.

Sous haute sécurité, les dirigeants du groupe de 11 grands pays émergents (dont Brésil , Chine, Inde, Russie et Afrique du Sud) se retrouvent pour deux jours au bord de la baie de Guanabara. Mais plusieurs chefs d’État manquent à l’appel, en particulier - et pour la première fois - le président chinois Xi Jinping , dont le pays est pourtant la puissance dominante des Brics. Le président russe Vladimir Poutine , visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crime de guerre présumé en Ukraine, n’a pas non plus fait le déplacement.

Alors que ce rendez-vous annuel est percuté par la guerre commerciale lancée par le président américain, le chef de l’État brésilien Luiz Inacio Lula da Silva n’y a pas fait référence explicitement, mais a dressé un sombre tableau de la coopération internationale. « Nous assistons à un effondrement sans précédent du multilatéralisme », a-t-il lancé.

S’exprimant en visioconférence, Vladimir Poutine a estimé pour sa part que les Brics comptent désormais « parmi les centres clés de la gouvernance mondiale » et que « le système unipolaire dans les relations internationales [...] appartient désormais au passé ».

Les Brics appellent au cessez-le-feu à Gaza, Lula accuse à nouveau Israël de « génocide »

La situation au Moyen-Orient s’est aussi imposée à l’ouverture du sommet. Les Brics ont réclamé un « cessez-le-feu immédiat » et le « retrait complet » d'Israël de la bande de Gaza.

« Nous appelons les parties à s'engager de bonne foi dans de nouvelles négociations pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, permanent et inconditionnel », indique la déclaration conjointe, qui appelle aussi au « retrait complet des forces israéliennes de Gaza », où elles sont en guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Au cours du sommet, Lula a évoqué la guerre entre l’armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, accusant de nouveau Israël de « génocide », ce qui a déjà valu par le passé une crise diplomatique entre Brasilia et Jérusalem

Les Brics condamnent les attaques contre l'Iran

Les Brics, le groupe des pays émergents, ont « condamné les attaques militaires » contre l'Iran, dénonçant une « violation du droit international », dans leur déclaration conjointe publiée dimanche durant leur sommet à Rio de Janeiro.

« Nous condamnons les attaques militaires contre la République islamique d'Iran depuis le 13 juin 2025, qui constituent une violation du droit international et de la Charte des Nations unies », ont déclaré les Brics. Le texte ne cite pas nommément Israël ni les États-Unis, qui ont mené des frappes aériennes principalement sur des sites nucléaires iraniens.

Les Brics, qui représentent près de la moitié de la population mondiale et 40 % du PIB de la planète, n’ont cessé de gagner en poids sur la scène internationale. Les 11 pays membres des Brics - Afrique du Sud, Brésil, Chine, Égypte, Émirats arabes unis, Éthiopie, Inde, Indonésie, Iran, Russie - représentent plus de la moitié de l'humanité et 40 % de la richesse mondiale.

RFI.FR