Elections départementales et municipales. Au Sénégal, les électeurs sont appelés aux urnes le dimanche 23 janvier pour voter. A Kolda, tout est fin prêt pour l’organisation des élections, selon le préfet Diadia Dia. Il précise que le matériel électoral est déjà sur place et sera acheminé dés samedi dans les bureaux de votes. Les différents acteurs concernés bien formés sur le processus électoral. La sécurité sera assurée dans les 266 bureaux de vote du département de Kolda répartis dans 168 lieux de votes pour un nombre d’électeurs de 98. 457.

-Diadia DIA, vous êtes le Préfet du département de Kolda. Est-ce que Kolda est prêt pour l’organisation des élections sur plan du matériel électoral ?

« Nous pouvons dire que Kolda est prêt pour l’organisation des élections dans la mesure où nous avons reçu tout le matériel nécessaire à une bonne organisation des élections »

-Combien d’électeurs sont-ils dans les différents bureaux de vote au niveau du département ?

« Il y a 266 bureaux de vote dans le département de Kolda répartis dans 168 lieux de votes pour un nombre d’électeurs de 98. 457 »,

Est-ce que l’électeur va voter à deux reprises dans chaque bureau de vote pour ces élections départementales et municipales ?

« Comme ça dénomination l’indique : Il s’agit d’élection départementale et municipale. Ces deux élections signifient qu’il y aura deux votes à faire en fonction maintenant de l’organisation des membres des bureaux de votes. Quand l’électeur se présentera donc, les membres du bureau de vote vont s’organiser et lui indiquer comment il doit voter. Parce qu’au niveau de chaque bureau de vote, il y aura deux urnes. L’urne pour les élections départementales et l’autre urne pour les élections municipales.

Maintenant, quand l’électeur se présentera, les membres du bureau de vote vont lui demander de commencer soit par les élections départementales ou municipales. Donc, cela est laissé à l’appréciation des membres du bureau de vote qui doivent s’organiser pour éviter qu’il y ait des confusions. Ils doivent avoir une bonne conduite à tenir afin qu’il n’y ait pas de confusion. Donc, il y aura bel et bien deux urnes et l’électeur vote pour une première élection ensuite quand il revient, il vote également pour une deuxième élection. C’est-à-à-dire soit élection départementale ou municipale ».

Les présidents, assesseurs et secrétaires sont-ils déjà formés sur le processus électoral ?

« Il y a eu plusieurs sessions de formations. La première formation c’était à l’intention des autorités administratives, des membres de la Commission Electorale Départementale Automone (CENA). Après cette session de formation, les plénipotentiaires des candidats en lisse ont été également formés sur l’organisation des élections ainsi que les chefs de bureaux électorales, les préfectures et les sous-préfectures. En résumé, les différents acteurs concernés bien formés au niveau local »

-Le dispositif sécuritaire sera-t-il en place dans les différents lieux de votes ?

« Oui, le dispositif sécuritaire sera bel et bien en place dans les différents centres de votes, comme à l’accoutumé. Les zones qui relèvent de la compétence de la police seront gérés par la police, l’armée et la gendarmerie seront également à contribution. Pour chaque forces de défenses et de sécurité, il y aura donc une zone qui lui sera attribuée pour une parfaite sécurisation des lieux de votes, le jour du scrutin ».

