En conclave ce lundi, les acteurs de la Direction de l'assainissement espèrent redynamiser le cadre de concertation de 2020 en léthargie depuis le passage de l'épidémie de Covid-19.

Dans l'entendement de la Direction de l'assainissement du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, “rien ne se perd, tout se transforme”. Forts de cet argument et sous la houlette de leur directeur, les agents de cette structure clé de l'assainissement ont décidé d'entreprendre une mission pour que leur cadre de concertation d'il y a cinq renaisse de ses cendres. “Au niveau du Sénégal, nous avons un cadre de concertation qui a été mis en place par arrêté du ministre de l’Hydraulique et l'Assainissement d'alors, Serigne Mbaye Thiam, en 2020. Nous avions bien démarré au départ, mais entre-temps la Covid-19 est venue et c'était le début de nos soucis, un coup d'arrêt.

Depuis lors, le cadre n'arrive plus à fonctionner comme on l'aurait souhaité”, fait savoir le directeur de l'Assainissement Omar Sène. Le boss du secteur de poursuivre : “C'est à ce titre que nous avons réuni l'ensemble des parties prenantes du secteur de l'assainissement pour lancer le processus de consultation en rapport avec l'étude de faisabilité d'un cadre de concertation renouvelé. Là, on recommence assez timidement, mais l'objectif c'est d'aller vers une décentralisation, nous rendre dans les différentes régions pour nous enquérir sur place des difficultés rencontrées par les citoyens. C'est là aussi le cadre de concertation new-look.”

Après ce long moment de pause dû à la conjoncture, M. Sène explique que de “bonnes volontés” ont été mises à contribution afin de donner un nouveau souffle au cadre. “La fondation Bill et Melinda Gates est venue à la rescousse en nous mettant en rapport avec des consultants afin qu'on établisse un diagnostic de ce cadre de concertation, pour voir les contraintes auxquelles il est confronté, les goulots d'étranglement, afin de pouvoir proposer des solutions qui pourraient redynamiser le cadre pour qu'il assure les missions qui lui sont assignées”.