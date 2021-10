Le président de la République, Macky Sall, a procédé à la dissolution du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19), a appris l’APS mardi de source officielle. "Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du "Force Covid- 19" est dissout, indique le décret présidentiel numéro 2021-1317", signé le 30 septembre par le Président Sall. Selon ce décret, "les archives, les biens et meubles, les véhicules ainsi que le matériel mis à la disposition du Comité de suivi de la mise en œuvre du Force Covid-19 sont transférés au Secrétariat général de la présidence de la République”. En juillet dernier, le Comité Force Covid-19 présidé par le Général de division François Ndiaye avait présenté son rapport d’activités au chef de l’Etat qui avait salué "un travail intense de terrain’’.

...Le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19) avait été créé par le président de la République pour appuyer des secteurs de l’économie touchés par la pandémie. Le chef de l’Etat avait, par la suite, mis en place un Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Force Covid-19). Outre le général François Ndiaye, le Comité comprenait six représentants du gouvernement, trois représentants de l’Assemblée nationale (majorité parlementaire, opposition parlementaire, non-inscrits), deux représentants du Haut Conseil des collectivités territoriales.

Il y avait aussi deux représentants du Conseil économique, social et environnemental, deux représentants des associations d’élus territoriaux, six représentants des partis politiques (deux du pôle de la majorité présidentielle, deux du pôle de l’opposition parlementaire, deux du pôle des non-alignés). Trois représentants des organisations de la société civile, deux représentants des organisations patronales, deux représentants des organisations syndicales et deux représentants des associations de consommateurs en faisaient également partie.