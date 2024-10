C’est une affaire dramatique et rocambolesque. Une femme est partie avec l’enfant de sa coépouse, qui a été retrouvée morte, après plusieurs jours de recherches, au fond d’un puits à Tivaouane Peulh. La suspecte est entre les mains des enquêteurs.

Le 6 octobre dernier, les limiers du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul ont reçu dans leurs locaux le nommé I. Dieng. Dans sa plainte, il a déclaré que sa fille, répondant au nom d’A. Dieng, âgée de seulement 14 mois, a été enlevée par sa première épouse, A. Mbaye, qui est également l'homonyme de sa fille.

Selon lui, la mise en cause s'est rendue au domicile de sa coépouse pour une visite de courtoisie, le jour des faits, en fin d’après-midi. Comme la maison était presque vide, elle a trouvé comme prétexte l’achat de bonbons pour prendre la petite avec elle.

Depuis lors, lui et sa seconde épouse ont tout fait pour retrouver la fillette, en vain. En désespoir de cause, il a décidé de porter plainte pour tenter de retrouver sa fille.

Selon nos sources, deux jours après avoir déposé sa plainte, vers midi, I. Dieng est de nouveau allé au commissariat d’arrondissement de Yeumbeul, cette fois-ci en compagnie de sa première femme, A. Mbaye. Il a confié aux policiers qu’après avoir déposé sa plainte, il a été informé de la présence de sa femme et de sa fille à Kébémer, chez une cousine nommée Binta. Il s’y est rendu dare-dare. Mais, à sa grande surprise, lorsqu’il a demandé après sa fille, sa première femme lui a raconté qu’elle l’a perdue de vue depuis le 6 octobre, à la plage de Malika, sans donner plus d’explications.

Née en 1988 et commerçante, A. Mbaye a été interrogée à son tour. Elle a confié aux policiers s’être rendue au ‘’marché dimanche’’ de Pikine pour acheter des habits, avant de se rendre à la plage de Malika. “Une fois à la plage, je me suis couchée à même le sol avec mon homonyme. Nous nous sommes endormies sous l'effet de la brise marine. À mon réveil, j’ai réalisé la disparition de mon homonyme. Après de nombreuses recherches, je me suis rendue à Keur Massar pour continuer mes recherches. J’y ai passé la nuit avant de prendre un bus pour me rendre à Kébémer, le lendemain matin”. Elle a ajouté que son homonyme était toujours en vie, sans être en mesure de donner sa position exacte.

Ainsi, une enquête a été ouverte. Hier, en début de soirée, selon des sources proches du parquet, un gendarme de la brigade territoriale de Tivaouane Peulh a informé les enquêteurs du commissariat de Yeumbeul de la découverte d'un corps sans vie retrouvé à l'intérieur d'un puits dans son secteur de compétence. Les sapeurs-pompiers, avisés, se sont déportés sur les lieux pour repêcher les restes mortels de l’enfant de sexe féminin.

Recoupant les informations, les enquêteurs ont confirmé qu'il s'agit de la petite portée disparue. Dans le souci de tirer cette affaire au clair et de situer les responsabilités, une réquisition a été adressée au chef de service de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour déterminer les causes du décès. L'enquête, qui a été ouverte, suit toujours son cours.

CHEIKH THIAM