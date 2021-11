Le Forum du justiciable se dit préoccupé par ‘’le débat public sur la santé de certains détenus malades’’ dans les prisons sénégalaises. Dans un communiqué publié hier, l’organisation de la société civile se penche sur la situation d’un autre membre de la société civile en détention, cité dans une affaire de trafic de passeports.

C’est ainsi que ‘’les membres du forum, informés de la dégradation de l’état de santé de M. Simon Kouka, attirent l’attention des autorités habilitées sur la question substantielle de la prise en charge des détenus malades, les invitent donc à reconsidérer sa situation carcérale, si son état de santé est devenu incompatible avec la détention et nécessite par ailleurs des soins particuliers et un suivi en dehors du milieu carcéral’’.

Membre du mouvement Y en a marre, Simon, de même que son compère Kilifeu, ont été arrêtés depuis deux mois, à la suite de diffusion de vidéos dans lesquelles ils ont été filmés en train de marchander les services pour l’obtention de passeports sénégalais. Depuis quelques jours, l’état de santé du premier nommé inquiète ses proches. D’ailleurs, durant “la nuit, il a des maux de tête, des fourmillements. Son médecin est allé jusque là-bas pour le consulter, sa tension monte jusqu’à 18. Toutes les fins de journée, on lui pose des appareils pour monitorer sa tension, qui reste constante entre 16 et 17. Et c’est très compliqué’’, renseigne Aliou Sané, le coordonnateur du mouvement Y en a marre.

Le Forum du justiciable saisit l’occasion pour rappeler aux autorités le caractère fondamental du droit à la santé et interpelle les autorités judiciaires sénégalaises sur le fait qu’aucun détenu ne devrait être maintenu en détention, si son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec la prison.