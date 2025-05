Selon la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, la célébration de la Tabaski se fera le samedi 7 juin prochain. En effet, elle s'est réunie le 28 mai dernier à la RTS pour observer le croissant lunaire.

Après avoir recueilli toutes les informations venant de leurs représentants qui sont dans les différentes localités du pays, et en accord avec tous les khalifes généraux des grandes familles religieuses et de tous les imams ratibs des 14 régions et 46 départements du Sénégal, selon un communiqué, le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du pays avant-hier mercredi.

Par conséquent, le jeudi 29 mai 2025 a été le premier jour du mois lunaire de la Tabaski ou Dhul Hida, a renseigné le communiqué signé par l’imam El Hadj Oumar Diène, le président des imams et oulémas du Sénégal et président de la Commission nationale de croissance lunaire et du dialogue interreligieux.