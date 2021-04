Plus de 85 % des Africains sont plus conscients de leur impact sur l'environnement, depuis l’expansion de la pandémie de Covid-19. C’est ce que révèle une étude réalisée par Mastercard, rendue publique hier, à l’occasion de la Journée mondiale de la terre.

Des milliards de personnes envisagent d’adopter de nouveaux comportements, dès la fin de la Covid-19. Dans le cadre de la Journée mondiale de la terre, célébrée ce 22 avril 2021, l’entreprise Mastercard a commandité une recherche sur la durabilité. L’étude a porté sur 24 pays du monde entier. Elle montre que la pandémie a incité des milliards de personnes à envisager des comportements plus durables. Dans la région Afrique, 9 personnes sur 10, comparées à une moyenne de 8 sur 10 dans le monde, sont disposées à prendre de nouvelles dispositions pour lutter contre les problèmes de l’environnement et de durabilité.

‘’Plus de 85 % des Africains sont plus conscients de leur impact sur l'environnement, depuis la Covid-19’’, rapporte le document transmis hier à ‘’EnQuête’’.

D’après le rapport, les médias sociaux semblent entraîner une augmentation des consommateurs soucieux de l'environnement, avec quatre répondants sur dix qui voient des informations sur le changement climatique sur les canaux de médias sociaux. Ce qui indique une tendance croissante vers des dépenses et une consommation respectueuses de l'environnement chez les personnes qui souhaitent transformer leurs efforts et leurs achats en actions significatives pour la planète.

L’enquête a indiqué que sept Africains interrogés sur dix pensent qu’il est désormais plus important pour les entreprises et les marques d’en faire plus pour l’environnement. ‘’Plus de 50 % envisagent de donner plus de valeur aux marques qui agissent de manière responsable, transparente et honnête. Près de 55 % ont également déclaré qu'ils prévoyaient d'en apprendre davantage sur l'environnement en 2021. Acheter moins impulsivement, en étant plus conscient des achats, est le principal changement que les répondants vont faire après la Covid-19’’, lit-on dans le document.

Les répondants de la région Afrique ont souligné les trois principaux problèmes sur lesquels les entreprises et les marques devraient se concentrer, en plus de faire face à la pandémie. Ils veulent que les marques se concentrent sur la santé et le bien-être de leurs employés, offrent des produits plus durables et redistribuent à la communauté. ‘’Les entreprises, les consommateurs et les communautés doivent travailler ensemble pour apporter les changements importants nécessaires pour lutter efficacement contre le changement climatique. En intégrant la durabilité dans le tissu même de notre entreprise - du paiement à la demande des produits d'énergie solaire aux outils qui aident à informer les dépenses des consommateurs - nous pouvons libérer la puissance de notre réseau, atteignant des milliards de consommateurs et de partenaires, pour créer un changement positif pour l'environnement’’, soutient le directeur numérique de Mastercard, Jorn Lambert.

L’enquête rapporte aussi que huit adultes sur dix, interrogés en Afrique, estiment que la réduction de leur empreinte carbone est plus ‘’importante maintenant’’ qu’en pré-pandémie. ‘’’Dans le monde, près de trois personnes sur cinq (58 %) sont devenues plus conscientes que jamais de l'impact de leurs actions sur l'environnement, la génération Z et la génération Y (65 %) menant ce changement. La tendance à une consommation plus consciente s'est accrue, au cours de la dernière décennie. Cependant, les changements d'attitudes et d'actions ont augmenté à un rythme rapide en conséquence directe de la Covid-19’’, conclut la note.

ARAME FALL NDAO (Stagiaire)