‘’Il est du devoir et de la responsabilité des forces politiques de la majorité d'actualiser nos offrespolitiques, économiques, sociales et les modes de gouvernance pour qu'ils soient toujours en adéquation avec les nouvelles attentes citoyennes dans l'air du temps’’.

Cette déclaration a été faite par le comité directeur du mouvement Alternative Citoyenne Andu Nawle, réuni ce jeudi à son siège, en marge de l'évaluation des résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet dernier. En effet, selon une note parvenue hier à EnQuête, une évaluation sans complaisance doit avoir lieu suite aux résultats issus des urnes dans ‘’le sens de l'actualisation d'une offre politique qui a certes fait la preuve de son efficacité mais qui, dans le contexte d'un monde en mutation accélérée, gagne toujours à faire l'objet d'une mise à jour périodique’’.

Pour le comité, les bilans du gouvernement ont été en effet probants en matière de réalisations d'infrastructures et dans les efforts de justice et de démocratie sociale. Cependant, les résultats électoraux obtenus montrent que les attentes citoyennes restent encore très fortes, comme partout ailleurs dans le monde, sur les sujets de gouvernance. D’où l’intérêt désormais de ‘’se convaincre de l'idée que les demandes citoyennes en matière de gouvernance sont devenues de nos jours aussi importantes que les demandes sociales classiques’’, explique-t-il.

Cette nouvelle donne résulte, d’après eux, du choix citoyen, lors de ce scrutin du 31 juillet, traduisant une attente de diversités et d’équilibre entre les principaux courants politiques qui traversent notre société. Il ‘’consacre en même temps le fort attachement du peuple Sénégalais à la stabilité de leur pays, à la paix civile ainsi que la confiance qu'il continue d'accorder à l'actuelle majorité politique qui gouverné’’, lit-on sur la note.

En à croire le comité, les bilans du gouvernement ont été probants en matière de réalisations d'infrastructures et dans les efforts de justice et de démocratie sociale. Cependant, les résultats électoraux obtenus montrent que les attentes citoyennes restent encore très fortes, comme partout ailleurs dans le monde, sur les sujets de gouvernance. ‘’Pour la première fois dans la trajectoire démocratique du Sénégal des dirigeants politiques se sont laissés aller à des appels publics à la guerre civile et des discours de type identitaire de nature à saper les bases de l'unité et de la cohésion que notre nation a mis des siècles à construire’’.

C'est la raison pour laquelle le mouvement Alternative Citoyenne Andu Nawle salue avec fierté l'option résolue du peuple Sénégalais de rester totalement sourd à ces appels aussi irresponsables que dangereux à la confrontation physique pour emprunter la voie digne et responsable du vote citoyen libre et serein. ‘’Cette élection a donc consacré avant tout la victoire de la République, de la démocratie et de la paix civile sur le populisme primaire qui appelait la jeunesse à s'emparer de la rue pour installer la pagaille, le désordre et le chaos’’, dit-on.

En outre, le mouvement Alternatives Citoyennes Andu Nawle note ‘’les bons scores de la coalition Benno arrivée en tête dans cette élection et qui reste la première force politique du pays’’.

Ce scrutin marque un tournant majeur dans la trajectoire démocratique du Sénégal qui entre désormais dans ‘’l'ère des majorités de compromis au sein de la représentation nationale telle que c'est la règle dans les démocraties sur tous les continents’’, analyse le comité.