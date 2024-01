Feu Beydi Seye

L'Afrique et l'Europe sont profondément liées par les peuples, la géographie et l'histoire. L’histoire a tissé des liens économiques, culturels et humains qui ont contribué à asseoir une politique de coopération multidimensionnelle et évolutive entre les deux partenaires. Dès le lendemain des indépendances africaines, les nouveaux pays se sont attelés à construire une relation de coopération qui a évolué au fil des années et des expériences vers un partenariat combinant des volets bilatéral, régional et intercontinental.