Le long-métrage sénégalais Saloum sera à l’affiche dans 17 pays d’Afrique francophone et au Maghreb à partir du 3 août prochain, et deux jours après ce sera au tour de l’Afrique subsaharienne de le découvrir. Le film produit par Lacme Studios de la Sénégalaise Paméla Diop, a fait sa première mondiale au prestigieux Festival international du Film de Toronto (TIFF), en septembre 2021.

À la genèse du film, il y avait un besoin viscéral pour la productrice Paméla Diop de mettre en images sa région d’origine au Sénégal, le Saloum et de la faire découvrir au plan mondial à travers le cinéma. L'extrait suivant résume assez bien, l'une des ultimes motivations de cette œuvre cinématographique. " C’est un rêve que j’avais depuis très longtemps mais sans budget je ne savais pas par où commencer ! C’est pendant la période de noël en 2018, littéralement sur une des îles et après un nombre incalculable de productions de publicités que j’ai décidé de transformer le rêve en projet, j’ai demandé le soutien de tous les gens que je connaissais qui eux-mêmes ont sollicité leurs réseaux. Cinq mois plus tard nous étions en tournage. Sans cette famille artistique rien n’aurait été possible", se souvient la productrice.

En effet, Saloum est co-construit, cofinancé avec le réalisateur, les acteurs et les techniciens, jour après jour, pendant cinq semaines consécutives. C’était une aventure épique d'un groupe vivant hors du confort de leurs maisons respectives et loin de leurs proches, à l'image des héros-mercenaires du long métrage.

Pari risqué mais pari gagnant ! Plus de deux ans après le tournage du film dans des conditions rudimentaires, SALOUM fait sa première mondiale au Festival International du Film de Toronto (TIFF), un des plus grands festivals de cinéma du monde et en repart avec des critiques élogieuses de la profession et du public. Le film décroche par la suite une vingtaine de sélections dans de grandes rencontres internationales du 7e art: Etats- Unis, Brésil, Suède, France, Australie, Arabie Saoudite, Espagne, Pologne, Pays-bas, Taïwan, Turquie, Inde, etc.

SALOUM suit trois légendaires mercenaires - les Hyènes de Bangui – qui fuient un coup d’Etat en Guinée-Bissau. Avec leur magot et un baron de la drogue en otage, ils sont contraints de se réfugier et de faire profil bas dans le Saloum : une région mystique du Sénégal où des forces ancestrales vont se déchaîner sur eux…

Mamadou Diop stagiaire