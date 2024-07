Neuf ans après son dernier album "Def Ndam Génération", le légendaire groupe de rap Fuk N Kuk est de retour avec un opus de 16 titres intitulé "Zundumu Spirit".

Comme le dit le proverbe français : “C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes.” Après neuf ans d'absence, dont quatre passés à concocter leur œuvre, Fuk N Kuk revient sur le devant de la scène avec un nouvel opus, "Zundumu Spirit". Pour les amateurs de rap classique, il est désormais possible d'être servi avec cette production signée Fuk N Kuk. En effet, vendredi dernier, dans leur fief de Dalifort Forail, plus précisément au jardin public, Cap2seuss, Free Loader et Pidi Neff ont dévoilé leur dernière œuvre composée de 16 titres. Sur le podium, le trio, distinctement vêtu de noir, blanc et rouge aux couleurs de "Zundumu Spirit", avec leurs chapeaux cabral distinctifs, a offert une performance haute en couleur au public venu en masse.

Aux alentours de 21 h, le décor était déjà planté pour lancer le listening show. "N’ baisse pas les bras", "FNK4 life", "Amass keum Godj Lén", "Trofilad side", "Mbed mi", entre autres morceaux, se sont succédé aux oreilles de la foule. Au milieu de cette ambiance rythmée et ponctuée de paroles en verlan, le groupe a évoqué les coulisses de ce qui apparaît comme la suite de "Def Ndam Génération", leur dernier album paru en 2015. “Ce nouvel album est avant tout une expérience vécue. Nous avons mis beaucoup de rage dans sa conception. Artistiquement et musicalement, nous nous sommes surpassés dans 'Zundumu Spirit'. Après neuf ans d'absence, il fallait revenir avec quelque chose de solide pour notre fidèle public et pour tous les mélomanes en général”, déclare Pidi Neff, l'un des membres du groupe. Poursuivant, le rappeur a décrit la variété musicale apportée à "Zundumu Spirit". “Côté sonorité, on ressent toujours le boom bap auquel nous avons voulu rester fidèles, mais il y a aussi des samples avec des airs africains notamment. Cette quête de nouveaux sons nous a conduits à collaborer avec les meilleurs beatmakers du moment, comme Iss 814. Pour faire court et en toute humilité, ce produit est notre contribution au hip-hop, pas seulement sénégalais, mais mondial”.

Après son camarade, Cap2seuss s'est également emparé du micro pour interpréter son couplet. “C'est un album qui nous a demandé beaucoup d'énergie. Quatre ans de dur labeur, mais aujourd'hui, même si l'attente a été longue, nous sommes fiers du résultat. Pour imager la chose, nous sommes des marathoniens. Le rap, pour nous, c'est une course de fond et nous sommes en concurrence uniquement avec nous-mêmes. Au niveau local, nous n'avons plus rien à prouver”.

Enfin, Free Loader, le troisième pilier du groupe, a conclu cette belle soirée hip-hop en soulignant la philosophie qui régit Fuk N Kuk. “FNK transcende un simple groupe de rap. C'est un projet de société qui se reflète dans notre style musical, vestimentaire et comportemental. Cette vision nous a parfois coûté cher, mais nous sommes toujours là. Nous avons résisté au temps et aux tentations. En effet, nous célébrons nos vingt-et-un ans d'existence cette année. Nous commémorons notre anniversaire de belle manière avec ce nouvel opus, un véritable héritage musical et verbal”.

Un maire fier de ses ambassadeurs !

Ce listening show a également vu la présence de nombreux rappeurs old-school, notamment Fou Malade et Matador, pour ne citer qu'eux. Le maire de la localité n'a pas manqué ce rendez-vous, non plus. Mamadou Mbengue est honoré de compter ce trio parmi ses administrés. “En tant que maire de Dalifort, je suis fier d'être à la tête d'une localité qui abrite un aussi grand groupe de rap que Fuk N Kuk. C'est un crew qui a toujours su rester constant, tant dans sa manière de faire du rap que dans le message qu'il véhicule. Je vous assure qu'ici, à Daf Ghetto, nous sommes ravis d'avoir Cap2seuss, Free Loader et Pidi Neff comme ambassadeurs”.

Mamadou Diop