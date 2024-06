Afin de permettre aux artistes d’améliorer leur présence dans le secteur numérique et de commercialiser leurs activités, le Forum de l’artiste entrepreneur se tiendra du 5 au 6 juillet au centre culturel Blaise Senghor de Dakar, suivi d'une tournée dans les 14 régions en juillet et en août. Cet événement majeur sera l’occasion de présenter la plateforme artistes.sn.

Au Sénégal, les industries culturelles et créatives souffrent notamment d'un manque d’éducation numérique parmi les acteurs ainsi que d'une méconnaissance des métiers et offres du commerce digital. Les acteurs, consultants et managers du hip-hop sénégalais et de la diaspora, à travers la structure Service support de l’industrie (SSI), organisent le Forum de l’artiste entrepreneur les 5 et 6 juillet au centre culturel Blaise Senghor de Dakar, suivi d'une tournée dans les 14 régions, en juillet et en août.

“Ce forum vise à encourager, faciliter les échanges interartistiques, promouvoir et équiper les acteurs des industries culturelles et créatives au Sénégal. Il a également pour but d'initier les artistes à entreprendre avec leurs arts et à s'aligner dans le numérique pour industrialiser et commercialiser leurs activités,” a expliqué Yoro Fall. Cet événement devrait offrir un large réseau ouvert aux artistes, professionnels et entreprises culturelles ainsi que des actions et discussions autour des marchés des industries culturelles et créatives dans le numérique.

Le programme comprend des panels et ateliers pour les artistes-entrepreneurs, offrant une plateforme d'apprentissage continue pour rester informé des tendances du marché et des nouvelles technologies dans ce milieu artistique. Des projections, showcases et autres activités sont également prévues. L'objectif du Forum de l’artiste entrepreneur est de contribuer au développement du Sénégal à travers l’industrie, le commerce, l’entrepreneuriat culturel et le numérique.

Déjà 3 000 acteurs inscrits sur la plateforme artistes.sn

Le Forum de l’artiste entrepreneur sera aussi l'occasion de lancer le projet artistes.sn, une initiative visant à promouvoir et équiper les acteurs du secteur des industries culturelles et créatives au Sénégal. Selon les initiateurs, ce projet a pour but de dynamiser l'industrie et le commerce digital des artistes, de mettre en valeur le savoir-faire local et de connecter les artistes sénégalais avec un public mondial, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance pour l'industrie créative du pays.

“Grâce à nos partenaires, nous comptons équiper notre réseau de 3 000 artistes répartis dans toutes les régions du Sénégal avec la digitalisation, l’accès au nom de domaine .sn, l’hébergement des données dans un serveur logé par le Data Center de Diamniadio, des applications, des sites web, l’intelligence artificielle et les moyens de paiements mobiles adaptés au Sénégal,” a indiqué Yoro Fall. L'objectif est de renforcer la présence en ligne de ces artistes talentueux en leur offrant les outils numériques nécessaires pour promouvoir, industrialiser et commercialiser leur travail, et atteindre un public plus large, tant au niveau local qu'international.

Artistes.sn a été créé suite au constat de l’impact que la pandémie de Covid-19 a eu sur l’industrie de la musique au Sénégal. “La pandémie Covid-19 nous a fait comprendre une chose essentielle : le besoin de s'adapter aux situations. Pour les entreprises des arts et de la culture, la transformation digitale est aujourd'hui devenue une nécessité pour la survie des emplois,” a soutenu Yoro Fall.

“Au Sénégal, les industries d’art et de la culture se sont métamorphosées et ont intensifié leur basculement dans le numérique afin de s’adapter à la crise, mais on note encore un certain retard. Cela est en grande partie dû à un manque d’information dans le domaine culturel actuel, renforcé par une ignorance de l’importance des métiers et offres du digital par la majeure partie des acteurs”, a-t-il ajouté, soulignant que le secteur a subi beaucoup de pertes durant les heures sombres de la pandémie et que bon nombre d’artistes se sont retrouvés au chômage, “car n'étant pas assez outillés pour s'adapter dans le digital”. D’où le projet artistes.sn.

