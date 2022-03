Depuis 2015, l’Etat du Sénégal a mis en place un cadre juridique, à travers la loi n°2015-11 du 6 mai 2015 relative au Waqf. Ce cadre permet à tous les acteurs qui le souhaitent de bénéficier d’un financement et de disposer d’un document de référence. C’est ainsi que l’ADM veut saisir les opportunités que peut offrir la finance islamique, à travers ses instruments tels que le Waqf, comme indiqué au cours d’un atelier tenu à la Somone.

Le système de la finance islamique offre des opportunités qui restent encore à exploiter par les Sénégalais. Ce mode de financement avec un taux d’intérêt nul, ‘’un système financier islamique inclusif conforme à la charia qui vise à créer une offre financière adossée à l’économie réelle, une approche éthique, économiquement viable, respectueuse de l’environnement et socialement responsable’’, a fait savoir le directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM) lors de l’ouverture de l’atelier qui s’est tenu à la Somone.

De ce fait, il estime que dans un contexte de raréfaction des ressources, la finance islamique dispose de multiples instruments pertinents pour le financement de l’investissement des collectivités territoriales, à côté des transferts de l’Etat, en douceur comme le Waqf et la zakat.

Cheikh Issa Sall explique que c’est pour cette raison que l’agence qu’il dirige cherche à mieux adapter son offre de service au profit des collectivités territoriales, en tenant compte des nouveaux paradigmes induits par l’Acte 3 de la décentralisation. ‘’Cette adaptation contextuelle a été à l’origine de la formulation du Projet financements innovants des territoires (Profit), à travers lequel l’ADM œuvre pour permettre aux collectivités territoriales d’accéder, entre autres, à la finance islamique, au marché financier, au fonds vert, de développer le partenariat public-privé et de recourir à l’emprunt bancaire’’, a-t-il renseigné.

Selon le DG, ‘’l’objectif du Profit est de permettre aux collectivités d’assoir d’autres sources de financement, dont la finance islamique, pour la réalisation de leurs projets d’investissement, en même temps de pallier les insuffisances de ressources obtenues des transferts de l’Etat. En effet, l’ADM, à travers la convention, et compte tenu de son expérience dans la mise en œuvre des projets, peut permettre ainsi aux collectivités territoriales de profiter de nouveaux mécanismes de financement’’.

Conscient du rôle opérationnel que peuvent et doivent jouer les organes d’appui technique et d’assistance des collectivités territoriales tels que les ARD, dans le dispositif mis en place par le gouvernement du Sénégal pour rendre plus performant le travail des collectivités territoriales, l’ADM et la Haw estiment ‘’qu’il est important de mettre à niveau les directeurs d’agence régionale de développement (ARD) en matière de Waqf, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle pour la promotion et le développement du Waqf au Sénégal, dans un contexte de mise en œuvre de l’Acte III de la décentralisation’’, à travers cet atelier.

Les objectifs visés à travers cette rencontre d’échange et de partage sur le Waqf pour les quatorze agences régionales de développement sont ‘’de présenter aux participants le concept de Waqf et ses applications, de présenter et partager le cadre juridique et institutionnel du Waqf au Sénégal et les enjeux suscités et d’échanger sur la place et le rôle de l’ADM dans la promotion et le développement du Waqf dans les collectivités territoriales au Sénégal’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)