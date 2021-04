Flagrant délit

Vigile dans une société française, Maguette Diagne se prend pour un justicier. Alors qu’il rôdait aux alentours de l’entreprise dont il assure la sécurité, il tombe sur une scène d’enlacement de deux tourtereaux. Surpris par la scène qu’il a qualifiée d’indécente lors de sa comparution à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Maguette tourne plusieurs fois autour des jeunes amoureux avant de les prendre en photo.

Choquée par l’attitude du vigile, la fille alerte sa mère qui, illico, a rappliqué sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Interrogé, Maguette Diagne ; qui a reconnu avoir pris la photo, se présente comme un policier et se met à sermonner les amoureux avant d’être stoppé par la maman de la fille. Furieux d’être remis à sa place, il s’introduit dans la maison tout en continuant à proférer des insanités à l’endroit des jeunes.

Outrées par l’attitude du vigile, Sokhna Nowele Guèye et sa mère Éliane Manga déposent plainte. L’affaire étant évoquée vendredi dernier, Maguette Diagne commence d’abord par contester les faits d’usurpation de fonction, collecte illicite d’images à caractère personnel et violation de domicile, avant de se résoudre à dire la vérité. A l’en croire, il a pris la photo en guise de garantie, tout en déplorant la posture des jeunes, d’autant plus que, selon lui, c’était vers 3 h 45 mn du matin.

En tenue treillis, le prévenu a sollicité la clémence du tribunal afin de retourner à son poste. Néanmoins, il a déclaré à la barre qu’il a supprimé les photos. A la suite du parquet qui a requis l’application de la loi, le tribunal a reconnu le prévenu coupable. Maguette Diagne a ainsi écopé d’une peine de deux ans dont 15 jours ferme. ‘’C’est une peine d’avertissement. Tu ne dois pas abuser de ta fonction de vigile pour te présenter comme un policier’’, lui a fermement dit la juge.