La fondation Dyanet Vakfi, mise en place par le gouvernement turc en partenariat avec le Forum islamique pour le développement et l’éducation au Sénégal, a offert aux populations de Hamdalaye 2, Comico, Keur Massar et Boune, dans la banlieue dakaroise, un deuxième forage.

L’ouvrage, qui a coûté plus de 12 millions de francs CFA, va soulager les populations de ces localités. Lors de la cérémonie de réception de l’infrastructure, l'ambassadeur de la Turquie à Dakar, Ahmed Kavas, a confié qu’une cinquantaine de forages ont été réalisés à travers le Sénégal par la fondation et que leurs interventions ne se limitent pas seulement dans le domaine hydraulique.

"Depuis plus d'une dizaine d'années, la Turquie et ses communautés en Europe aident ses frères musulmans nécessiteux en Afrique, en Asie, en Amérique et dans tous les autres coins du monde, à travers des dons humanitaires pendant la Tabaski et le ramadan, dans le domaine hydraulique, avec l'érection de forages modernes entre 45 et 50 dans les régions. Nous construisons aussi des mosquées, sur le plan de l'éducation par la construction d'écoles et de salles de classe, mais aussi dans le domaine de la santé avec des camps de chirurgie de la cataracte", a confié le diplomate turc.