Le parti d’Ousmane Sonko a accueilli de nouveaux membres, avec la fusion de 13 organisations politiques avec sa formation politique. Le leader du Pastef indique que ce n’est que le début. Il annonce, incessamment, la mise sur pied d’une grande coalition de l’opposition.

L’opposition sénégalaise s’active. Le leader du Pastef annonce la naissance d’une large coalition de l’opposition, très prochainement. Il s’agit, d’après Ousmane Sonko, d’une entité qui viendra à bout de ce régime. ‘’Le pouvoir vacille, depuis le mois de mars 2021. C’est ce qui motive l'initiation des tournées et qui a débouché aujourd’hui sur l’explosion des cas de coronavirus’’, ironise l’opposant. Très sûr de lui, il prédit la chute définitive du pouvoir très bientôt avec cette nouvelle alliance. ‘’Elle sera invincible et va résister à toutes les tentations du pouvoir. On ira ensemble aux Locales, aux Législatives, avant de mettre en place un cadre unitaire pour la supervision de la prochaine Présidentielle et déboulonner le régime de Macky Sall qui est pire que tous les virus du monde’’, annonce le candidat malheureux à la Présidentielle de 2019.

Ousmane Sonko a profité, hier, de la fusion de 13 organisations politiques avec son parti pour faire cette annonce. Le parlementaire indique que ce pas franchi n’est qu’un début, car, Pastef a décidé de s’ouvrir à toutes les organisations qui partagent ses principes. ‘’Nous tendons la main à tout le monde pour cheminer ensemble, car l’objectif est de mettre sur pied un puissant parti politique qui regroupera à son sein tous les impératifs d’une formation politique, des ressources humaines capables de présider à la destinée de ce pays. Cela ne sera ni le parti d’Ousmane Sonko, ni celui de Madièye Mbodj ou de Yacine Fall, encore moins celui de Dialo Diop. Ce sera, par contre, un parti dirigé par des règlements établis par toutes les parties prenantes’’, fait remarquer Sonko. Qui n’a pas manqué de fustiger le fonctionnement des formations politiques au Sénégal.

A l’en croire, cela se répercute sur les institutions sénégalaises qui sont faibles. ‘’Tout est centralisé par l’Exécutif et le problème démarre au sein des partis. Dans le nôtre, aucun leader n’osera négocier au Palais sans aviser ses membres. Il faut des partis équilibrés avec un contre-pouvoir. Il n’y a pas de Khalife général au Pastef, car il faut éviter d’avoir des chefs de parti avec une seule identité remarquable. Nous espérons qu’avec nos nouveaux alliés, on pourra apporter de la valeur ajoutée dans ce pays. Il s’agit d’une complémentarité’’, expose-t-il.

Dans le protocole d’accord de fusion parcouru par la présidente du mouvement ‘’Deef Li lawar’’, il est indiqué que ce jalon posé par les différentes parties prenantes est une prolongation sur le terrain des luttes politiques électorales sociales et citoyennes illustrées à travers, entre autres, le combat actif contre la signature des accords de partenariat économique (APE) et la servitude monétaire du FCFA.

Parmi les organisations qui ont décidées de fusionner, avec le parti de Ousmane Sonko, il y a : Yonnu Askan Wi, Deef lila War, Bok Ligueyeul Senegal, le Rassemblement national démocratique (RND).

HABIBATOU TRAORE