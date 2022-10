À l’issue de l’évaluation du 21 octobre 2022, suite à la trêve observée pour permettre aux populations de fêter le Gamou, la méga coalition And Gueusseum-Intersyndicale des agents des collectivités territoriales a décliné un quatrième plan d’action pour amener l’État à respecter ses accords en élargissant les augmentations de salaire à tous les ayants droit et en soutien aux camarades en lutte surtout d’Ourossogui, de Talibou Dabo et Mbour (Polymed), informe-t-on dans une note.

Dans le nouveau plan d’action, il est prévu une grève aujourd’hui et demain. Ce sera en jonction avec les collectivités territoriales avec respect des urgences et du service minimum. Le 27 octobre est prévue une marche nationale d’And Gueusseum organisée à Matam et une évaluation le 29 de ce mois au siège de la FGTS.