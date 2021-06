C'est en marge de sa tournée démarrée depuis hier, dans le bassin arachidier, que le président du Grand parti a lancé un appel pour l'unité de l'opposition pour les élections locales prévues en janvier prochain. Pour Malick Gackou, vu que le Sénégal vit une crise socio-économique sans précédent, exacerbée par la pandémie de la Covid-19, cette union est la meilleure des solutions.

Les difficultés vécues par les populations, argue-t-il, ont entraîné un mal-vivre qui a installé une vive tension sociale, une accélération sans précédent de la paupérisation et des inégalités. Le point culminant, poursuit Gackou, a été les récents événements du mois de mars dernier qui ont fait basculer le pays dans une violence inouïe qu’il serait "dangereux" de ne pas décrypter.

En effet, ils traduisent la forte aspiration du peuple souverain au changement. "Devant l’impérieuse nécessité de la réaliser, l’opposition n’a d’autre alternative que de s’unir. C’est tout le sens de l’appel historique que j’adresse, depuis le Saloum, à toutes les forces vives de la nation pour une unité intégrale de l'opposition, des mouvements citoyens et de la société civile.

Cette union sacrée devra servir de déclic pour sonner le glas du régime du président Macky Sall dès le 23 janvier 2022 et abréger les souffrances du peuple sénégalais fortement préoccupé par l’instauration d’une société démocratique, libre et solidaire qui sera l’amorce d'une ère de progrès et de développement économique et social pour notre pays. A présent, il nous faut sauver le Sénégal et cela n'a pas de prix", a souhaité le leader du Grand parti.