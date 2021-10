Dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, l’Association des imams et oulémas du Sénégal déplore et condamne les incidents qui se sont produits lundi, entre les militants du Pastef et ceux de Benno Bokk Yaakaar, à Ziguinchor.

Considérant que ces incidents n’honorent pas notre démocratie, les imams et oulémas lancent un appel au calme, à la retenue et au sens de la responsabilité, afin que la paix, la stabilité et la cohésion nationale puissent être davantage consolidées, surtout à l’approche des Locales de janvier 2022.