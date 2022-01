Un incendie d'une rare violence a ravagé trois maisons, hier, dans le village de Sinthiang Thiaféna, dans la commune de Dabo.

Les sinistrés ont passé la nuit à la belle étoile et appellent à l'aide de bonnes volontés. Les habitants ont été aidés par des agents des eaux et forêts et une société en charge des travaux d'une route dans la zone pour éteindre les flammes.

L'origine de l'incendie est encore inconnue, mais les victimes soutiennent qu'elles ont perdu des sacs d'arachides et d’autres vivres estimés à 2 millions F CFA.