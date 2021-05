Initiative Covax

Amnesty International, Human Rights Watch et Public Citizen demandent aux responsables de l’Initiative vaccinale mondiale Covax de rendre publics les contrats avec les fabricants de vaccins et de faciliter le partage de propriété intellectuelle, afin de rendre les vaccins rapidement disponibles et financièrement abordables pour tous. ‘’Le mécanisme Covax, qui a été créé en avril 2020 pour accélérer la production et la distribution de vaccins aux pays à bas et moyen niveau de vie, devrait intégrer les normes internationales en matière de droits humains et les principes de transparence et de responsabilité’’, recommandent ces organisations dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

Elles pensent également que ‘’le Covax devrait mettre davantage l’accent sur les droits humains et la transparence, afin de pouvoir livrer rapidement des vaccins d’une importance vitale aux dizaines de pays qui en dépendent. Rendre publics les contrats et les prix, tout en partageant les éléments relevant de la propriété intellectuelle, est un bon moyen de commencer à s’assurer que les vaccins soient financièrement abordables et disponibles pour les milliards de personnes qui en ont désespérément besoin’’.

A cet effet, elles rappellent qu’il ‘’incombe juridiquement au Covax d’agir avec diligence raisonnable en matière de droits humains, conformément aux principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’homme et aux principes directeurs à l’intention des sociétés pharmaceutiques concernant les Droits de l’homme et l’accès aux médicaments, émis en 2008 par le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à la santé. Dans le cadre de cette obligation de diligence raisonnable en matière de droits humains, le Covax devrait répondre aux préoccupations relatives à l’approvisionnement, aux capacités de fabrication, aux questions de propriété intellectuelle et à la tarification, et devrait publier régulièrement les résultats et les impacts de ses actions’’, ont affirmé les organisations.

...Par ailleurs, constatent ces organisations, ‘’la distribution mondiale de vaccins a été jusqu’ici fortement déséquilibrée à l’avantage des pays à haut niveau de vie. Bien que près de 200 pays ont commencé leurs campagnes de vaccination, plus de 87 % des doses de vaccin sont allées vers les pays à haut ou à relativement haut niveau de vie, tandis que 0,2 % seulement sont allées vers les pays à bas revenu, selon des statistiques publiées le 9 avril par l’Organisation mondiale de la santé’’. Aussi, regrettent Amnesty International, Human Rights Watch et Public Citizen, ‘’les pénuries de vaccins ont gêné et retardé de manière significative l’action du Covax.

Parmi les facteurs ayant causé ce problème, figurent des manques et des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement en matières premières entrant dans la composition des vaccins et nécessaires pour amener la production à une échelle mondiale, la pratique par les gouvernements des pays à haut niveau de vie consistant à réserver à l’avance un vaste surplus de vaccins, le recours aux licences d’exclusivité et des politiques d’exportation qui changent constamment.

En outre, ‘’l’accroissement et la diversification de la production grâce aux transferts de technologie et à des contrats de licence ouverts et non exclusifs sont des conditions essentielles pour le succès du Covax à court et à long terme’’, ont affirmé les organisations. Elles ont également exhorté le Covax ‘’à soutenir publiquement et à aligner son action sur celle du Groupe d’accès à la technologie contre le Covid-19 de l’OMS (Covid-19 Technology Access Pool, C-TAP), une plateforme de partage de connaissances, de propriété intellectuelle et de données nécessaires pour la riposte au Covid-19’’. Mais le Covax ne semble pas très convaincu par cette suggestion.

Elle a rétorqué, à cet effet, que s'aligner et coopérer avec C-TAP ‘’n'est pas une priorité immédiate’’, eu égard aux pressions auxquelles il est soumis pour remplir ses objectifs de livraison de vaccins cette année. ‘’Le Covax devrait reconnaître que le partage des connaissances et de la propriété intellectuelle est essentiel pour remplir sa mission de garantir à tous les pays du monde un accès juste et équitable au vaccin’’, a déclaré Tamaryn Nelson, conseillère en matière de santé à Amnesty international. « En refusant de s'engager dans des initiatives qui ont le potentiel d'augmenter considérablement l'approvisionnement mondial en vaccins, Covax semble se tirer une balle dans le pied et entraver son propre travail’’, apprécient-elles.