Après Pikine et Guédiawaye, la semaine dernière, le ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations s’est rendu hier dans les zones inondées des départements de Keur Massar et Rufisque.

Au total, Issakha Diop a visité 17 communes. "Nous avons visité Keur Massar qui était l'épicentre des inondations dans la région de Dakar. Nous avons vu, avec les efforts consentis par l'Etat, qu’il y a eu beaucoup d'améliorations. Les populations sont soulagées.

Le maire a eu à le dire, en soutenant qu'il y a une nette amélioration par rapport aux années précédentes par rapport aux conséquences subies en cette période. Je profite de l'occasion pour dire à la population que l'Etat est à leurs côtés.

Les grands efforts que l'Etat a fait sont là et palpables. Concernant les écoles inondées, il y a des équipes sur le terrain avec la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Sous peu, des solutions seront trouvées", a indiqué le ministre.