Instagram lance une campagne en Afrique francophone pour sensibiliser sur la sécurité des comptes. Dans cette logique, le réseau social américain s’est associé à des influenceurs africains au Sénégal, au Cameroun, et en Côte d’Ivoire afin de prodiguer des conseils pour se protéger contre les escroqueries.

Lancée hier, l’opération, qui s’appuie sur une vingtaine d’influenceurs venus de marchés clés en Afrique francophone, dispense des conseils pratiques sous la forme de stories et de publications, pour aider à sécuriser son compte, se prémunir contre l’hameçonnage et détecter les activités suspectes.

Ainsi, cinq étapes ont été identifiées et conseillées aux utilisateurs de la plateforme pour garder leur compte sécurisé : la nouvelle fonctionnalité Security Checkup ; l’activation de l’authentification à deux facteurs ; l’activation de la demande de connexion ; la mise à jour du numéro de téléphone et de l’adresse électronique ; le signalement des contenus et les comptes douteux ; et le fait de savoir qu’Instagram n’envoie jamais de DM (messages directs).

En marge de cet événement, la responsable communication de Meta (ex Facebook) pour l’Afrique francophone, Olivia Nloga, a déclaré : “Nous tenons à aider nos utilisateurs à garder leurs comptes sécurisés, afin qu’ils puissent profiter pleinement de leur expérience sur Instagram. C’est avec joie que nous nous associons à des personnalités influentes pour continuer d’éduquer la communauté sur les mesures simples et concrètes pour éviter les tentatives de phishing ou de piratage.”