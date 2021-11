Dans le cadre de la lutte contre le trafic intense de drogue dans leur secteur de compétence, les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack ont interpellé, hier, lors d'une patrouille au quartier Thioffack, deux individus.

Il s'agit, d'après nos informations d'O. Ka, âgé de 21 ans et chauffeur de fonction, et un apprenti-chauffeur du nom de F. Tine, né en 2000. Selon toujours nos sources, les deux suspects ont été appréhendés en flagrant délit de transaction portant sur un bloc de chanvre indien d'un poids de 962 g. Ils font l'objet d'audition dans le régime de garde à vue. Au terme de cette dernière, ils seront déférés au parquet pour les faits de détention et trafic de chanvre indien, renseignent nos interlocuteurs.