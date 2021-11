Maryvonne Ndew Gning a été investie ce weekend candidate à la mairie de Notto Diobass par la Coalition Yewwi Askan Wi (Yaw). Une fois élue, elle compte mettre l’accent sur cinq axes prioritaires : l’hydraulique rural, l’électrification, la santé, l’éducation et le programme ‘’Appui aux initiatives locales’’.

Ce weekend, à la place publique de Notto Diobass, la candidate de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) a été investie. Maryvonne Ndew Gning a profité de cette tribune pour partager une partie de son offre programmatique. Un programme qui sera axé autour de cinq points.

Pour l’hydraulique rurale, selon elle, c’est un casse-tête pour les populations. D’après elle, Diobass a soif, car l’eau ne coule pas en abondance. Il faut y remédier. Étancher la soif des populations par la résorption du déficit criard en matière d’adduction d’eau, est une sur-priorité, une fois portée première femme mairesse de Notto Diobass. Elle a fait la promesse que son programme ‘’Fini les problèmes d’eau à Notto Diobass’’ sera mis en marche dès la première semaine de son installation à la tête de la mairie. La future équipe municipale n’y dérogera pas, rassure-t-elle.

Concernant l’électrification, elle prône la lumière partout. Tous les villages dépourvus seront connectés, promet-elle. Elle s’est engagée à porter ce combat partout où c’est nécessaire. Dans le registre global de lutte contre l’insécurité, poursuit-elle, elle va, en relation avec les autorités compétentes, mobiliser les moyens qu’il faut pour la protection des personnes et de leurs biens. Ainsi, tous les moyens nécessaires seront mobilisés pour venir à bout de ce phénomène qui affecte sérieusement le pouvoir d’achat des populations. ‘’La municipalité que je vais diriger, grâce à votre confiance, accompagnera les forces de défense et de sécurité dans ce combat, pour éradiquer le vol du bétail dans le terroir’’, soutient-elle.

En matière de santé, selon elle, rien ne sera de trop pour assurer des soins à tous. Garantir des soins de qualité et un accès aux soins pour tous, c’est son crédo. Dans le domaine de l’éducation, renseigne-t-elle, tout ou presque est priorité. Il y a beaucoup à faire et à réaliser. Ainsi, elle va lancer le volet ‘’Zéro abri provisoire’’, la gratuité des fournitures, la dotation de moyens de transport des élèves. En relation avec les partenaires sociaux, elle compte tenir, dans les meilleurs délais, le conclave de l’éducation à Notto Diobass. Cela permettra de disposer d’une feuille de route consensuelle et irréversible autour d’un domaine essentiel qu’est l’éducation.

Pour le dernier point concernant le programme ‘’Appui aux initiatives locales’’, elle a confié que par tradition, Notto Diobass est une zone de commerce et d’intenses activités agro-économiques. Pour avoir sillonné les coins et recoins de la contrée, elle a su mesurer les difficultés que rencontrent les populations en quête de bien-être. Face à ce constat, la future équipe municipale va les accompagner, en mettant en place un plan dénommé ‘’Programme d’appui aux initiatives locales’’. Cela consiste à l’octroi de financements pour mener à bien les activités. Ce programme s’adresse à toutes les couches de la population qui veulent travailler et gagner honnêtement leur vie.

‘’Vu la situation de notre localité et l’urgence de corriger tous les errements, il n’y a de temps ni pour des invectives ni pour des discours triomphalistes. L’heure est plutôt de vous parler juste et vrai, de vous dire que nous avons écouté les filles et fils du Diobass, et que nous sommes engagés, avec vous, à bâtir et à gérer, avec vous, le Notto Diobass que nous voulons dans l’intérêt exclusif du bien-être des populations. Notre localité, par la grâce de Dieu, renferme d’énormes potentialités qui peuvent la faire émerger. De larges possibilités sont disponibles dans les domaines agricole, commercial et de la mobilité aussi bien interurbaine qu’inter-rurale. Notre premier défi est de nous atteler, une fois portée à la tête de la municipalité, à valoriser tout ce potentiel par des initiatives hardies qui impliqueront toutes les forces vives de la commune. Il n’y aura point de répit pour nous, tant que le problème de désenclavement ne sera pas résolu’’, a promis la responsable du Grand parti devant une foule acquise à sa cause.