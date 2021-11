Même si le procureur de la République a requis son acquittement pour le meurtre de Waly Ndour, Abdoulaye Thiombane n’est pas sorti de l’auberge. Ce mécanicien qui comparaissait hier, pour meurtre, association de malfaiteurs et de vol en réunion commis avec violence et usage de véhicule, risque 10 ans de réclusion criminelle. Ce, malgré ses dénégations.

Le 13 janvier 2016, Abdou Rahmane Diallo et sa sœur ont été les cibles d’agresseurs, à Pikine. Ces individus, au nombre de 2 et qui étaient à bord d’une moto, ont arraché le sac du premier nommé. Mais au moment de prendre la fuite, leur scooter s’est renversé et ils ont pris la fuite, abandonnant le sac sur place. Une course-poursuite avec les bandits s’en est suivie. Abdoulaye Thiombane a été appréhendé par la foule, dans les plants maraîchers. Il avait une blessure récente à la tête.

Interrogé, Thiombane renseigne qu’il n’a rien à voir avec les agresseurs. En outre, il avoue être témoin des faits qu’il a décrits dans les moindres détails. Il était loin de se douter que ses dénégations allaient conduire à son incarcération.

En effet, à son interpellation, les enquêteurs se sont rendu compte qu’Abdoulaye Thiombane correspondait à la description d’une personne recherchée pour le meurtre d’un certain Wally Ndour qui a été attaqué par un voleur, deux mois plus tôt. Il ressort de la procédure que la victime, qui revenait de voyage, a été poignardée par un individu qui voulait le délester de son sac à dos. Entendu, Thiombane nie avec la dernière énergie ce meurtre crapuleux. Ce, malgré les témoignages de Massaer Ndiaye et Abdoul Ahat Sow. Ces derniers ont assisté à l’agression. D’ailleurs, ils avaient acheminé la victime à l’hôpital où elle a succombé à ses blessures. A la police, ces témoins avaient formellement identifié Thiombane comme l’auteur de ce meurtre.

Écroué depuis 2016 en attendant son jugement, Abdoulaye Thiombane, né en 1990, conteste les faits d’association de malfaiteurs et de vol en réunion commis avec violence et usage de véhicule qui lui sont reprochés.

Face aux juges de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar, il déclare, pour sa défense : ‘’Je suis mécanicien et électricien en même temps. La voiture d’un client était tombée en panne et il est venu louer mes services. Je l’ai accompagné et j’ai réparé son véhicule. À mon retour, je suis passé au marché Zinc, chez un marchant ambulant qui me vendait des sous-vêtements. En rentrant chez moi aux HLM, j’ai trouvé une foule sur le chemin et subitement, ils se sont mis à crier au voleur. C’est ainsi que l’un d’eux m’a asséné un coup de pierre à la tête et je me suis évanoui.’’

Les témoins n’étant pas entendus à l’instruction et n’ayant pas comparu hier à la barre, le maître des poursuites a requis l’acquittement de Thiombane au bénéfice du doute, en ce qui concerne le meurtre. ‘’Il y a beaucoup de zones d’ombre dans cette affaire. Il n'y avait que deux témoins qui n’ont pas pu être contactés dans la phase d’instruction, alors qu’ils sont les seules personnes qui ont des éléments probants pour asseoir la culpabilité de l’accusé. J’aurais voulu les avoir ici pour savoir à quelle distance ils se trouvaient. Puisque je n’ai pas de réponse à cette question, il me serait difficile de soutenir le meurtre’’, a-t-il défendu pour sa décision.

En revanche, concernant les faits de vol, le représentant du ministère public estime qu’ils sont largement établis. À cet effet, il a demandé que l’accusé soit condamné à 10 ans de réclusion criminelle.

Après avoir applaudi le réquisitoire du parquet en ce qui concerne l’acquittement de leur client du chef de meurtre, les avocats de la défense ont sollicité la même issue pour les autres crimes.

L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 16 novembre prochain.

MAGUETTE NDAO