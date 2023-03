Un violent incendie a dévasté, ce vendredi, quelque 1 050 cases en milieu de journée, à Bantako, un village aurifère de la région de Kédougou (sud-est), faisant beaucoup de dégâts matériels, a appris l’APS de source administrative. ‘’Un feu très violent a consumé toutes les cases du village de Bantako. Rien n’est sorti des cases des orpailleurs'', a déclaré Lamine Diop, le sous-préfet de l’arrondissement de Bandafassi, qui s’est rendu sur les lieux du sinistre.

Un homme a été légèrement brûlé par les flammes, a-t-il signalé. Il a rappelé que deux incendies se sont produits il y a de cela un mois et demi dans ce même village de Bantako. Le premier a brûlé 50 cases et le second a réduit en cendres 200 cases. Les agents de la gendarmerie territoriale et de la brigade des sapeurs-pompiers de Kédougou se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts. Une enquête a été ouverte.

Le sous-préfet de Bandafassi a convoqué une réunion d’urgence pour prendre des mesures en présence du maire de la commune de Tomboronkoto, du commandant de la brigade de la gendarmerie, des représentants du village, du président de la Croix-Rouge, entre autres. Mercredi, un autre violent incendie s’était déclaré à Douta, une localité située dans la commune de Missirah Sirimana, dans le département de Saraya. Plus de 500 cases, des magasins, des dépôts de matériels et des vêtements ont été réduits en cendres. Les flammes ont également emporté du bétail et de la volaille de ce village de Douta qui abrite un site aurifère clandestin.