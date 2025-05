L’héritage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) est aussi immatériel. C'est dans ce cadre que le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ) a mis en place la Dakar 2026 Learning Academy en avril 2025, pour la formation de jeunes âgés de 21 à 35 ans. Un mois après, la première cohorte de 41 jeunes est prête à intégrer les équipes assignées à l’organisation de ce premier événement olympique en terre africaine.

Ce programme, visant à laisser un héritage humain fort pour le Sénégal et l’Afrique, prévoit d’enrôler et de former 419 jeunes. Les participants bénéficient d'une formation de dix jours dispensée par le CIO, suivie de cinq jours de développement de compétences relationnelles. Grâce à des séances interactives et à des exercices pratiques, ils acquièrent des connaissances essentielles en matière de planification des Jeux, d'opérations sportives et événementielles, et des compétences adaptées aux responsabilités de leurs secteurs fonctionnels respectifs.

Ils acquièrent ainsi les qualifications nécessaires pour soutenir le Comité d'organisation des JOJ Dakar-2026 (COJOJ), tout en contribuant à renforcer les capacités d'organisation d'événements à long terme au Sénégal et sur le continent africain.

La Dakar 2026 Learning Academy accueillir jusqu'à neuf cohortes. ‘’La rencontre d’un grand événement sportif avec ces étudiants qui vont s’initier à gérer ce genre de métier cela va se poursuivre bien après les JOJ. On compte beaucoup sur vous pendant les Jeux. Après les Jeux, veuillez compter sur nous pour vous coacher’’, a lancé Mamadou Diagna Ndiaye à l’endroit de ces jeunes.

Pour sa part, la présidente élue du CIO s’est réjouie de découvrir des jeunes débordants d’‘’énergie’’. ‘’L’année prochaine, lorsque nous accueillerons les Jeux olympiques de la Jeunesse, vous montrerez au reste du monde ce que c'est que d'être africains, de se sentir africains et de vivre cette expérience. Vous êtes des ambassadeurs auprès de la jeune génération de ce que peut être le mouvement sportif et de l'héritage que peuvent laisser les Jeux olympiques de la Jeunesse’’, a déclaré Krysty Coventry en présence du nouveau président de la Commission de coordination des JOJ 2026, Humphrey Kayange, et de l’ambassadrice de la France au Sénégal Christine Fages.