L’élimination du Sénégal, champion d’Afrique en titre, de la Can U20, est une pilule amère pour le sélectionneur national. Serigne Saliou Dia a tiré les enseignements de cet échec à la fin du match.

Déception

‘’On rend grâce à Dieu. Je félicite encore les joueurs. Je pense que quand on perd aux penalties, ça veut dire qu'on a fait ce qu'on devait faire dans le terrain. Même si, à un moment, on pouvait scorer. Mais le penalty, c'est un jeu d'échecs, ça peut tourner partout. On est juste déçu du résultat, parce qu'on avait les moyens et les possibilités d'aller au-delà. Malheureusement, ça s’arrête aux tirs au but. On félicite le Nigeria, qui a été une bonne équipe. Nous aussi, on encourage nos joueurs. Ils ont encore l'avenir devant eux. Ils vont encore perdre d'autres penalties. Il faut que ça résiste et qu'ils continuent à faire leur progression.’’

Mauvais départ

‘’Notre plus grand regret, c'est d'avoir très mal commencé. On a repris confiance il n'y a pas longtemps. Le regret, c'est qu'on avait envie de bien commencer ce tournoi. Malheureusement, comme on dit, on s'était très bien préparé par rapport à une poule qui était là. Après, on change encore. Le Congo, on a joué en amicale contre eux. C'est des impairs. Mais on ne peut que s’en vouloir à soi-même.’’

Enseignements

‘’On avait la possibilité de faire quelque chose dans ce tournoi. Des garçons ont montré qu'ils ont le niveau. Pour d’autres, il faudra réfléchir sur leur implication, plus ou moins. C'est des enseignements, des leçons pour nous à continuer à aller de l'avant. C'est juste l'efficacité qui n'a pas été au rendez-vous. Dans tous les matchs, on se crée des occasions. On a beaucoup d'occasions. Depuis contre la Centrafrique, on avait presque 18 possibilités de marquer. On se crée des situations pour marquer. Malheureusement, comme on dit, c'est un mal qui est là. C'est des chantiers pour nous tous, entraîneurs, pour faire progresser les joueurs sur cet aspect.’’

Échec

‘’Il y a deux ans, j'avais gagné la Coupe d'Afrique en U17. C'est un échec qui va sceller un peu l’entraîneur. On avait envie de faire de très belles choses. Même si on est éliminé, je pense qu'on n'a pas été ridicule dans ce tournoi. Tout le monde a su que le Sénégal a encore le potentiel de jeu. Mais comme on dit, ça n'a pas suivi. On avait cette envie d'aller de l'avant. C'est la loi du foot. C'est très dur, mais on ne peut pas faire autre chose.’’