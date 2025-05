Douane-police-BNSP

Le directeur général des Douanes poursuit ses visites de courtoisie au sein des forces de défense et de Sécurité. Après l’État-major général des armées, Babacar Mbaye s’est rendu respectivement à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et à la Direction générale de la Police nationale. Avec son collègue, le général de brigade Mamadou Ndoye, commandant de la BNSP, le directeur général des Douanes a mis l’accent sur la fraternité d’armes entre soldats du feu et soldats de l’économie en ces termes : ‘’À la fin des fins, nous appartenons tous à la grande et même famille de la sécurité du Sénégal.’’

Babacar Mbaye a remercié le général Mamadou Ndoye pour l’accueil qui lui a été réservé, non sans faire part à son hôte des besoins d’accompagnement de la DGD en matière de sécurité incendie en vue d’une meilleure sécurisation des bâtiments abritant les services des douanes. Pour sa part, le commandant de la BNSP a mis l’accent sur ‘’l’obligation d’aller vers une mutualisation des moyens au regard de l’immensité des tâches au quotidien’’. Le général Ndoye a assuré au patron des douanes de la disponibilité de la BNSP à répondre de manière résolue aux sollicitations de l’Administration des Douanes. Également, plusieurs autres aspects relatifs au renforcement de capacités ont été abordés par les deux autorités, selon un document.

Le directeur général des Douanes a également rendu une visite de courtoisie à l'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour. Selon un communiqué, elle a été marquée par un échange fructueux sur la complémentarité naturelle entre les missions police-douane et la nécessité de renforcer l’interopérabilité par la signature d’un protocole d’accord sur l’assistance mutuelle administrative. L’objectif visé par les deux institutions est de combiner leurs procédés, stratégies et techniques d’investigation pour mieux faire face aux défis communs, surtout à la criminalité transnationale organisée.