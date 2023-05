À l’occasion de la cérémonie officielle du Gamou annuel de Saroudia, le petit-fils du guide religieux de Saroudia, Ibrahima Diakhaby, a déploré l’absence des forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des pèlerins.

La 72e édition du Gamou annuel de Saroudia a été célébrée dimanche dernier dans la commune de Madina Baffé, département de Saraya. Pour cette année encore, l’événement religieux a enregistré une grande affluence.

En effet, des milliers de fidèles musulmans venus du Sénégal, de la Guinée et du Mali se sont donné rendez-vous dans le village de Saroudia pour des moments de prières pour une paix durable au Sénégal et dans la sous-région.

Durant la cérémonie officielle, la question de la sécurité des fidèles a dominé les débats.

En effet, Ibrahima Diakhaby, petit-fils de l’érudit Cheikh Oumar Diakhaby, guide religieux de Saroudia, s’est plaint de l’absence des forces de défense et de sécurité, quand on sait que ‘’ce village est situé en zone frontalière, entre le Mali et la Guinée, excentré et à plus de 126 km de la ville de Kédougou’’, regrette-t-il.

Le guide religieux estime qu'un événement aussi important doit avoir des garanties sécuritaires. ‘’Quand on réunit à peu près plus de mille personnes, il faudrait que la sécurité soit assurée avant, pendant et après l’événement. Malgré le CDD organisé à Saraya sur cet événement religieux, les FDS sont absentes’’, déplore-t-il.

À l’en croire, l’absence des forces sécuritaires a également été notée lors de l’édition précédente.

En plus de ce problème sécuritaire, il est question de la construction de la mosquée du village. ‘’Surtout que ce Gamou prend beaucoup plus d’ampleur et l’actuelle mosquée est très petite pour contenir les pèlerins qui effectuent le déplacement annuellement’’.

Il invite, par ailleurs, les services en charge de la gestion de l’eau à procéder aux branchements pour la distribution de l’eau dans le village. L’électrification du village est aussi une forte demande.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)