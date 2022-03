Khalifa Sall

Mercredi des Cendres, célébré hier, marque le début du carême chrétien. Hier, l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a adressé un message à la communauté chrétienne du Sénégal. ‘’Aujourd’hui (hier) Mercredi des Cendres, commence la montée vers Pâques. En ce début de pénitence faite de prière, d’aumône et de jeûne, je souhaite 40 jours de santé et de rapprochement de Dieu à tous les fidèles chrétiens du Sénégal et d’ailleurs.

Le carême, temps d’espérance, de charité et de renouvellement de la foi, nous invite à désensabler, autour de nous, les chemins de la cohabitation pacifique et du dialogue islamo-chrétien, symbole de l’union des cœurs’’, a-t-il écrit. ‘’Dans le contexte d’inquiétude que traverse notre sous-région, voire le monde, où tout apparaît fragile, nous devons davantage cultiver la tolérance, cette charité de l’intelligence. Car ‘il est dans la tolérance un degré qui confine l’injure’.

Notre pays se distingue par sa longue tradition de dialogue fécond entre islam et christianisme. Puissent ces jours de purification nous apporter paix et concorde. Saint temps de carême à toutes et à tous’’, a-t-il souhaité aux chrétiens du Sénégal.