Khalifa Sall 

Hier, lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, s’il y a un politique qui a pensé aux soldats de l’information, c’est l’ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall. À travers sa page Facebook, il a dit saisir cette occasion symbolique, pour rendre hommage aux journalistes du Sénégal qui ont toujours brillé par leur probité, leur engagement et leur sacrifice pour une presse libre. ‘’Mes pensées vont à Mame Less Camara récemment arraché à notre affection. Un grand journaliste, un professionnel de talent, chantre de l’éthique et de la déontologie. Le monde des médias a perdu, avec sa disparition, l’une de ses plus belles lumières.

Je rends, également, hommage aux femmes et aux hommes des médias qui, au quotidien, avec justesse, participent à asseoir notre démocratie. Il me vient à l’esprit des pionniers tels que Sidy Lamine Niass, Babacar Touré, Chérif El Valide Sèye, Madior Fall, entre autres combattants de la plume et du micro qui ont posé les véritables jalons d’une presse libre et diversifiée. Je salue le travail de tous les reporters, véritables soldats de l’information.

Je magnifie l’apport de toutes les entités de cette corporation, notamment les techniciens, photographes, cameramen pour le sacrifice constant. La célébration de la liberté de la presse pose également la question du modèle économique des entreprises du secteur. La démocratie passe par une presse libre et viable. À ce titre, je m’engage, dès lors, à échanger avec les acteurs sur un modèle économique plus performant’’, lit-on sur sa page Facebook.