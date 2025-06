Trafic transfrontalier

Alors que le conflit entre Israël et l’Iran polarise le Moyen-Orient, une autre bataille s’intensifie, plus discrète, sur les réseaux sociaux et dans les cœurs : celle de l’opinion sénégalaise. Majoritairement acquise à la cause palestinienne, une grande partie de la population prend fait et cause pour Téhéran, au nom d’une solidarité musulmane ou d’un anti-israélisme viscéral. Mais ce soutien n’est pas sans fissures. Au Sénégal, pays à majorité sunnite, les prises de position pro-iraniennes réveillent de vieux clivages entre courants religieux.