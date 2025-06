Le Regroupement des chauffeurs de la gare routière de Mbour a procédé, ce dimanche, à l’élection de son président. À l’issue du scrutin, qui a opposé trois candidats, le président sortant a été reconduit pour un second mandat de trois ans. Allé Sèye, puisqu’il s’agit de lui, a détaillé sa feuille de route. Pour redonner vie à la gare routière de Mbour – désertée depuis une décennie par les usagers au profit des ‘’War Gaïndé’’ – il compte faire de la lutte contre le transport irrégulier et le renouvellement du parc automobile ses priorités.

La montagne a accouché d’une souris. De nombreux acteurs du transport dans la capitale de la Petite Côte ne donnaient pas cher de sa peau, ballotté qu’il était par son principal challenger, Modou Fall, dans les sondages. Pourtant, à l’arrivée, Allé Sèye a pris le dessus sur ses deux adversaires, lors de ce scrutin tant attendu. Avec 796 voix sur 1 771 suffrages valablement exprimés, le sexagénaire engrange 44,94 % des voix et conserve la présidence du Regroupement des chauffeurs de la gare routière de Mbour pour un second mandat de trois ans. Ses adversaires Modou Fall (550 voix) et Mbissane Faye (465 voix) n’y ont vu que du feu.

La satisfaction aux lèvres, le vieux briscard a vivement remercié ses collègues pour leur confiance renouvelée : ‘’Je rends grâce à Dieu et remercie tous les chauffeurs qui m’ont permis d’être reconduit. Concernant le maraudage, chacun sait que nous avons tenté de faire avancer les choses. Nous avons obtenu un arrêté municipal, ce qui prouve qu’avec le nouveau bureau, nous sommes déterminés à combattre fermement ces pratiques frauduleuses. Le phénomène des ‘War Gaïndé’ constitue aussi un défi majeur. Mais avec les nouvelles autorités, nous œuvrons déjà ensemble à son éradication. Il faut surtout renouveler le parc automobile. Ce qui pousse les clients vers Saly ou Keur Balla, c’est la qualité des véhicules : là-bas, les voitures sont neuves et plus confortables. Keur Balla est une gare routière clandestine. L’anarchie qui y règne nous meurtrit le cœur’’, a-t-il déclaré.

Lutte contre le maraudage et renouvellement du parc : axes clés

Représentant le président Dame Lo lors de l’élection, Baba Thiam a félicité le président réélu et souligné leur convergence de vues. ‘’Le scrutin s’est globalement bien déroulé. La famille des chauffeurs et des transporteurs est unie, d’où le calme observé. Le président actuel affirme que ce sera son dernier mandat, mais cela ne me satisfait pas. Ce sont les chauffeurs qui l’ont élu ; tant qu’ils estiment qu’il doit diriger la gare, je ne vois aucune raison pour qu’il parte. Certes, son âge est avancé, mais il peut encore nous accompagner efficacement’’, a-t-il d’abord souligné.

Pour illustrer la complexité du maraudage, le syndicaliste évoque la situation à la gare des Baux Maraîchers à la veille de la Tabaski : ‘’Durant les périodes d’affluence comme la Tabaski, la régulation de la gare est problématique. Nous avions saisi le ministre des Transports avant d’appliquer les règles. Pourtant, beaucoup de chauffeurs ont boudé la gare pour pratiquer le maraudage. Dans la gare, l’État impose un tarif régulier, tandis qu’à l’extérieur, les prix flambent. Cela dépasse nos compétences. Nous demandons donc à l’État sénégalais de nous épauler pour réguler le secteur. Seuls, nous échouerons. Aujourd’hui, le maraudage tue le secteur. Nous exigeons que tous les véhicules soient contraints de transiter par la gare routière.’’

Appel à l’unité et passation future

Le président réélu, Allé Sèye, a affronté, lors de ce scrutin, son adjoint Mbissane Faye, arrivé troisième, et Modou Fall, qui se présentait comme le ‘’porte-étendard’’ de la jeunesse (43 ans). Ce dernier est considéré par Allé Sèye comme son ‘’propre fils’’.

Pour ce nouveau mandat, il les invite à collaborer : ‘’J’en suis à mon second mandat et à son terme, par la grâce de Dieu, je passerai le flambeau à la jeunesse. Dans le département de Mbour, un mandat dure trois ans. Donc, après six ans à la tête du transport, il faut avoir le courage de céder la place. J’appelle les autres candidats à venir travailler ensemble, car nous avons tous le même objectif : rénover le système de transport.’’

PAPE MBAR FAYE