Pour qu’il y ait une protection plus efficace des enfants de 0 à 23 mois, le Programme élargi de vaccination va introduire le vaccin hexavalent. Il sera utilisé pour lutter contre six maladies à partir du 1er juillet.

Depuis 2005, le Programme élargi de vaccination (PEV) a introduit au Sénégal le vaccin pentavalent (la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B et les infections à hémophilie influencées de type B). Ensuite, il y a eu le vaccin polio inactivé, qui est aussi un vaccin injectable. Ce qui fait qu'actuellement, les enfants, à un mois et demi et à trois mois et demi, reçoivent le vaccin pentavalent injectable, plus le vaccin polio qui est injectable et le vaccin contre les infections à pneumocoque, qui est aussi injectable.

Depuis le 23 et jusqu’au 26 juin, le PRV a initié les journées d’information sur l’introduction du vaccin hexavalent. C’est dans ce cadre qu’une rencontre avec la presse a eu lieu hier. Le coordinateur du PEV a informé que le vaccin hexavalent contient six antigènes. Il va combiner le pentavalent au VPI (vaccin polio injectable), donc au vaccin polio inactivé, et va réduire le nombre d'injections de trois à deux.

L’hexavalent lutte contre six maladies (la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, les infections à hémophilie influencées de type B et le VPI).

Donc, l'avantage, selon le docteur Ousmane Badiane, c'est de réduire le nombre d'injections que les enfants vont recevoir à un mois et demi, à deux mois et demi et à trois mois et demi.

Il souligne que, depuis longtemps, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande une dose de rappel dans la deuxième année de vie. ‘’Beaucoup de parents aussi réclamaient cette vaccination et nombre d’entre eux faisaient cette vaccination dans le privé. Ils étaient obligés d'acheter le vaccin pour le rappel. À partir du 1er juillet, ce rappel sera introduit dans le programme. Et ce sera gratuit, avec le vaccin hexavalent, au 15e mois, en même temps que la dose de rappel du vaccin antirougole, antirégulier. C'est tous les enfants âgés de 0 à 23 mois qui sont intéressés’’, informe le coordonnateur du PEV.

Il précise qu’il ne s’agit pas d’un nouveau vaccin, mais d’un regroupement de deux vaccins, à savoir le VPI et le pentavalent. ‘’Il y a moins d’injections et plus de protection’’, assure-t-il.

