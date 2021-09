A l’occasion de la cérémonie d’investiture de sa candidature à la mairie de Koumpentoum, le député-maire Sidi Traoré a indiqué que les jeunes et les femmes occuperont une place primordiale dans sa politique.

Les populations de Koumpentoum ont officiellement investi leur maire, Sidi Traoré, comme candidat aux prochaines échéances locales. La cérémonie d’investiture s’est faite en présence des responsables de l’APR, de la majorité présidentielle et d’autres entités (mouvements associatifs, ethnies minoritaires et groupement de femmes). Le député-maire, candidat à sa propre succession, a soutenu que le mandat à venir sera celui des jeunes et des femmes. L’édile de la commune n’a pas manqué de répondre à ses détracteurs qui lui reproche de n’avoir jamais eu de véritable politique de jeunesse.

‘’Si on dit que Sidi n’a pas une politique de jeunesse, les jeunes sont là pour prouver le contraire : des ingénieurs, des instituteurs, des professeurs, des infirmiers, des sages-femmes d’Etat, j’en passe. On en a formé une trentaine qui, aujourd’hui, sont des fonctionnaires et aident leurs familles’’.

Ainsi, celui qui a déjà fait sept ans à la tête de la mairie veut davantage accompagner la jeunesse pour relever le défi de l’émergence. Il a remercié les populations de Koumpentoum qui lui ont, encore une fois, témoigné leur confiance. Un honneur qu’il ne peut pas refuser. C’est pourquoi il accepte d’être leur porte-drapeau pour la mairie et s’engage à ne pas les décevoir.

En effet, comme pour donner un signal fort à ses adversaires, le député-maire a remporté le pari de la mobilisation. Des hommes, des femmes et des jeunes venus des coins et recoins de la commune ont rempli la grande salle du foyer des jeunes qui ne pouvait pas contenir tout ce beau monde. Requinqué par cette forte mobilisation de ses militants surexcités, le maire a soutenu que la population de Koumpentoum toute entière est derrière lui. ‘’Je suis sûr que 90 % de la population de Koumpentoum est avec moi. Les jeunes sont avec moi, les femmes sont avec moi. Je suis le candidat de l’unanimité’’, a-t-il dit.

Le député-maire a également remercié le président de la République Macky Sall pour ses nombreuses réalisations dans le département, notamment dans la commune de Koumpentoum. ‘’Je ne peux pas manquer de remercier Son Excellence Macky Sall qui, grâce à sa volonté, ma commune a bénéficié de plusieurs projets et réalisations. Il s’agit, entre autres, de Promoville, Pacasen, Eno, d’un centre de formation professionnelle, d’un nouveau lycée et CEM, d’une nouvelle gare routière et un marché’’, renseigne-t-il.

Concernant son altercation avec les jeunes, lors du passage du président lors de sa tournée économique, le maire relativise : ‘’C’était juste une incompréhension. J’avais juste demandé aux jeunes d’enlever leurs brassards rouges et de me laisser parler pour eux, afin d’attirer l’attention du ministre. Néanmoins, le message est bien passé et, sous peu, le problème d’eau sera un mauvais souvenir à Koumpentoum.‘’

Il a également remercié le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, pour les actions qu’il ne cesse de mener dans la région de Tambacounda, de manière générale. Monsieur Traoré se dit être en phase avec la décision du président de la République de le choisir comme le responsable régional de l’APR.