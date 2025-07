Les conseillères familiales de la région de Saint-Louis ont été formées, pendant cinq jours, en éveil et stimulation précoces. Cette formation vise à renforcer leur capacité au sein des cases des tout-petits de la région. Présidant la cérémonie de clôture de la formation, Khadidiatou Djamila Diallo, directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, a rappelé que les évidences scientifiques montrent clairement que les 1 000 premiers jours de la vie constituent une période primordiale au cours de laquelle l’enfant se construit. Et que le développement de l’enfant est un processus de maturation qui aboutit à une évolution de capacités cognitives, des facultés motrices et d’aptitudes sociales et émotionnelles.

‘’Cependant, ces aptitudes n’atteignent leur potentialité que grâce à la combinaison de plusieurs facteurs, notamment la santé, la nutrition, la protection et l’apprentissage précoce. C’est dire qu’il est important de soutenir le développement des enfants, de la naissance à l’âge de 3 ans non révolus, et de s’assurer de la qualité des soins qu’ils reçoivent des différents dispensateurs de soins. Voilà tout le sens de l’atelier de renforcement des capacités des conseillères familiales en éveil et stimulation précoces de cette tranche d’âges vulnérable, mais porteuse d’espoir’’, a poursuivi Djamila Diallo. Avant de souligner que les conseillères familiales sont incontournables, en tant que relais communautaires, dans la prise en charge des jeunes enfants.

‘’Vos contributions dans le développement de la petite enfance démontrent votre parfaite compréhension des enjeux du moment liés au capital humain, car l’investissement le plus sûr aujourd’hui c’est celui de la petite enfance où l’État a besoin de toutes les actions positives. Voilà pourquoi l’ANPECTP compte sur vous pour l’utilisation à bon escient des différents outils élaborés pour promouvoir l’équité dans l’accès à des services de qualité, y compris dans les zones les plus reculées’’, a-t-elle ajouté.

Profitant de la rencontre, la directrice générale Djamila Diallo a rappelé que l’agence a mis en œuvre, depuis 2006, le Projet parrainage des bébés (PPBB) qui vise à préparer la scolarisation des enfants défavorisés, à travers l’ouverture, à leur profit, de comptes d’épargne bénéficiant de versements périodiques de leur parrain ou leur marraine. Mais pour plus d’efficacité et améliorer ce mécanisme de solidarité, il a été transformé en un programme plus ambitieux dont le lancement est prévu au mois d’octobre 2025, avec l’ensemble des acteurs et partenaires soucieux du bien-être des jeunes enfants.

‘’Un programme, renseigne Mme Diallo, dont je compte énormément sur vos enrichissantes expériences en matière d’actions communautaires et vos capacités aujourd’hui renforcées, pour la mise en œuvre de ce nouveau programme dont la note conceptuelle vous place déjà au cœur du dispositif prévu’’.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS