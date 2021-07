L’atelier Pénc 1.9 de l’artiste Abdoulaye Diallo, ‘’Le berger de l’ile de Ngor’’, a été inauguré il y a quelques semaines, en présence de plusieurs personnalités dont l’ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal, Stephan Röken. C’est un espace de résidence d’artistes, mais également et surtout un lieu de réflexions et de partages entre acteurs de divers horizons.

L’artiste Abdoulaye Diallo, ‘’Le berger de l’ile de Ngor’’, a transformé en atelier d’artistes sa belle maison sise sur l’île de Ngor. L’espace baptisé ‘’Pénc 1.9’’ est inauguré il y a quelques semaines. ‘’Pénc’’ désigne un espace de discussion en wolof. ‘’1.9’’ est la transcription en chiffres de l’expression ''Quelle humanité pour demain ?’’, a-t-il expliqué.

En rejoignant la deuxième plage de l’île de Ngor, après une traversée à bord d’un bateau, on ne peut pas ne pas remarquer cette bâtisse peinte avec une couleur vivante, proche du rouge-orangé. Pénc 1.9 est composé de quatre parties. L’’Espace Pr. Saliou Ndiongue’’ est réservé aux expositions. Dans cette même espace, il y a également quatre chambres destinées à la résidence d’artistes. ‘’Eutu Kocc Barma’’, la deuxième partie de Pénc 1.9, est un lieu d’échanges et de réflexions, un atelier de l’artiste. En troisième lieu, l’on trouve une bibliothèque qui porte le nom de Sembène Ousmane et qui a sa salle de réunion pouvant recevoir 12 personnes. Enfin, il y a, sur la terrasse, un espace nommé ‘’Les tapis de prières’’ pouvant accueillir 30 personnes aux heures de prières.

Ainsi, Pénc 1.9 se veut d’abord un espace de rencontres avec les œuvres, non pas seulement pour les contempler, mais pour s’offrir les incommensurables possibilités de s’ouvrir à d’autres inspirations, précautions, préoccupations, dimensions et intellections d’une fécondité heuristique considérable, selon ’’Le berger de l’ile de Ngor’’. L’artiste l’a bâti pour qu’il soit un espace de réflexions et de partages entre acteurs de divers horizons, sur des sujets majeurs qui interpellent notre société, notre nation et le monde.

‘’Abdoulaye Diallo est un berger de la pensée’’

Quelle humanité pour demain ? C’est la question qu’il ne cesse de se poser, en raison des phénomènes de violence qui font presque tous les jours l’actualité. Pour lui, ‘’quand on voit les valeurs sociales traditionnelles perdre leur force ou les diverses autorités politiques tournées en dérision’’, on peut légitimement se poser cette question.

A cet effet, il souhaite que le Pénc 1.9 ne soit pas qu’un simple endroit de stockage d’œuvres d’art et de contemplation artistique à visiter. Il veut qu’il soit un espace ‘’de et en gestation… Pour revisiter nos humanités sans rajouter du mystère et de l’obscurité à la complexité, car l’enjeu est d’associer, dans une dynamique collégiale et globale alliant le local et l’international, conformément à l’interminable quête de sens sur notre humanité, plus que jamais confrontée à toutes sortes de défis’’.

L’enjeu est donc de jeter une lumière sur ce qui tend habituellement ‘’à obscurcir’’ nos existences et l’humanité. L’art, la culture comme la science pourrait remplir cette fonction.

Plusieurs personnalités importantes ont participé l’inauguration de l’atelier du peintre Abdoulaye Diallo et ont redécouvert cet artiste de grand talent. ‘’Abdoulaye Dillo est un berger de la pensée’’, a salué le ministre-conseiller en communication à la présidence de la République, El Hadj Hamidou Kassé. ‘’J’ai toujours pensé qu’il y a une relation entre lui, l’insularité et le développement de la pensée. Je m’en réfère aux iles grecques qui étaient des espaces de déploiement de la pensée philosophique et scientifique’’, a-t-il ajouté.

BABACAR SY SEYE