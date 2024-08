L’événement intitulé l'Oscar des talents 2024 sera accueilli le 17 août prochain par la ville de Mboumba, au Fouta. C’est lors d'une conférence de presse tenue à Dakar, mercredi dernier, que le président de l’événement, Mor Ngoné Kharma, a dévoilé les grands axes de cette édition placée sous le thème ‘’La culture au service de l’agriculture et de l’élevage pour des solutions vers la marche de l’autosuffisance alimentaire’’.

La IVe édition de l’Oscar des talents se distingue par son ambition de créer des synergies entre culture, agriculture et élevage. Il est une initiative du danseur et membre du défunt groupe Les Pirates de Dieuppeul, Mor Ngoné Kharma. Cette quatrième session se tient le 17 août prochain dans la ville de Mboumba. ‘’Cette manifestation rassemblant les populations des régions de Saint-Louis, Dagana, Podor et Matam sera une célébration culturelle unique’’, a expliqué Mor Kharma.

En effet, dans un contexte où la valorisation des ressources africaines devient une priorité, un appel a été lancé par Mor Kharma pour réaffirmer l’importance de l’agriculture et de l’élevage en tant que piliers du développement durable du continent. ‘’Il est crucial de se rappeler que la terre, au-delà de sa dimension physique, incarne notre culture, notre patrimoine et notre avenir. Quand on parle de terre, on parle également de la culture et des traditions liées à l’agriculture et à l’élevage, des éléments fondamentaux de notre identité africaine’’, a- t-il indiqué.

Par ailleurs, l’Oscar des talents prône un retour à la terre pour une Afrique prospère. ‘’On a vu trop de jeunes talents quitter le continent, souvent au péril de leur vie, dans l’espoir de trouver des opportunités ailleurs’’, rappelle M. Kharma. D’après lui, ‘’la solution à notre détresse ne viendra pas de l’extérieur. C’est en puisant dans nos propres ressources et en réinvestissant dans notre terre que nous pourrons créer un avenir prospère pour nos jeunes générations. Nous devons comprendre que l’agriculture et l’élevage sont des secteurs capables d’offrir des opportunités économiques viables et de redonner à nos communautés rurales la place qu’elles méritent dans notre société’’.

Pour l’ex-membre des Pirates de Dieuppeul, la vie rurale peut être une source de richesse et de dignité, si elle est valorisée et soutenue. ‘’Nous devons encourager les jeunes à se tourner vers l’agriculture et l’élevage, non seulement comme un moyen de subsistance, mais aussi comme une voie vers le développement économique et l’indépendance. Et Oscars des talents est là pour ça’’, insiste-t-il.

L’Oscar des talents proposé comme solution africaine

‘’Nous sommes venus proposer une solution. Mais cette solution, je pense, est africaine. Elle ne peut pas être occidentale. Nous pensons que nous, Oscars des talents, pouvons donner à travers notre manifestation un élan économique au Sénégal’’, souligne-t-il.

En effet, pour lui, on ne peut passer que par la culture pour atteindre un développement économique. ‘’Nous donnons accès à toute la population afin de valoriser notre économie’’. D’où le thème ‘’La culture au service de l’agriculture et de l’élevage pour des solutions vers la marche de l’autosuffisance alimentaire’’. Pour que cette vision devienne réalité, il est essentiel que les autorités locales et centrales soutiennent activement ces initiatives. Il a été mis en place des dispositifs de financement, des formations et un accompagnement des jeunes qui choisissent de s’engager dans ces secteurs. Ce n’est qu’ainsi que la création d’un environnement favorable à la réussite des projets agricoles vers une nouvelle ère de prospérité sera possible.

Le maire de la commune de Mboumba, Sadel Ndiaye, a exprimé sa satisfaction lors de cette conférence de presse. Il s'est réjoui du choix porté sur Mboumba pour accueillir cette initiative marquée par la participation de milliers de jeunes venus de différentes localités du Fouta. Il a également profité de cette occasion pour lancer un appel aux autorités, les exhortant à soutenir ce type d'initiative qui encourage les jeunes à revenir à la terre et à s'investir dans l'agriculture et le développement rural. ‘’Il faut que les activités agricoles soient valorisées. Car ça valorise la vie de l'homme, ça valorise les indemnités. La jeunesse doit comprendre qu’on peut vivre décemment en pratiquant l’agriculture avec des formules beaucoup plus confortables’’.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE