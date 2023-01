Après la forte mobilisation des militants à Keur Massar, dimanche dernier, la coordination départementale de Pastef Dakar a fait face à la presse, hier, pour affirmer sa volonté de se battre aux côtés de son leader, dans le dossier Adji Sarr.

À quelques mois de la présidentielle de 2024, l'affaire qui lie Sonko à Adji Sarr est sur toutes les lèvres. Après le meeting à succès du Pastef au terrain Yékini de Keur Massar, les déclarations sur le procès d’Ousmane Sonko se succèdent. La coordination de Pastef Dakar est déjà au front pour prêter main forte à son leader. "Nous disions en 2021, lorsque ce dossier avait été agité, qu'il s’agissait d’un complot ourdi par le pouvoir en place pour casser l’élan de l'opposant, mais surtout écarter un sérieux adversaire politique aux échéances électorales prochaines que les sondages internes et externes placent devant Macky Sall", a déclaré, hier lors d’une conférence de presse, le coordonnateur de Pastef Hann Bel-Air. Qui indique que, deux ans après, ils se sont réunis devant la presse pour réitérer leur position.

À ce titre, Justin Corréa de déclarer, haut et fort, que ce dossier n’est pas seulement politique mais politico-judiciaire, en déclarant qu’il s’agit d’une tentative de liquidation politique contre la personne du président Ousmane SONKO en vue de ternir son image, de salir son casier. Ce qu'il insinue être une manœuvre politique qui empêcherait la validation de la candidature de Sonko à la présidentielle de 2024.

Fort de cela, le représentant de Pastef Hann Bel-Air souligne que la phobie de Macky Sall et son clan causée par la montée en puissance de PASTEF et de Yewwi Askan Wi, de l'amour, de l’estime et de l'espoir que la jeunesse sénégalaise porte à l’endroit du président Ousmane Sonko et à sa candidature à la Présidentielle, ont fini d'installer une psychose, voire paranoïa et un malaise au plus haut sommet du pouvoir. Cela a "mis en branle la machine judiciaire qui s'est empressée de renvoyer ce dossier à la chambre criminelle".

"Les preuves matérielles, le certificat médical du Gynéco Alphousseyni Gaye, le rapport de l’enquête interne de la gendarmerie, les contradictions dans les différentes déclarations de Adji Sarr, ses audios fuités tout dernièrement et qu’elle a confirmé devant le juge Maham Diallo et le refus de donner une suite aux multiples plaintes déposées par le Président Ousmane Sonko prouvent à suffisance qu'il s’agit d’une farce judiciaire, d’un procès politique", dénonce M. Corréa.

Ainsi, dit-il, un procès politique de cette nature se règle sur le terrain politique. C’est pourquoi, ils font un appel à la résistance dans toutes les communes et les quartiers de Dakar et environs.

La coordination départementale demande, en outre, à ses camarades prisonniers de tenir bon, car, aucun effort ne sera ménagé pour les sortir des griffes du monstre qui a fini de faire de notre Sénégal une prison à ciel ouvert où, selon ses désidératas, chacun peut se retrouver en prison d’une minute à l’autre.

S’adressant aux forces de défense et de sécurité, Pastef Dakar déclare : "Les beaux yeux de Macky Sall et de son clan, voué aux gémonies, ne méritent pas le sang de vos frères et sœurs à qui la constitution confère le droit individuel de résistance à l’oppression."

MOUHAMADOU RASSOUL KANE (STAGIAIRE)