Après avoir fait un début de saison médiocre et été à deux doigts de prendre la poudre d'escampette lors du mercato hivernal, Youssef En-Nesyri est redevenu l'attaquant redoutable qui empile les buts pour Séville. Auteur de 15 pions depuis janvier, le Marocain a puisé dans l'épopée qatarie des Lions de l'Atlas pour retrouver la confiance.

Nommé meilleur joueur de Liga en avril, Youssef En-Nesyri revient de loin. Dans le creux de la vague avec le FC Séville durant plus d’un an et demi après avoir mis le curseur très haut avec ses 24 buts (toutes compétitions confondues) lors de la saison 2020-2021, l’international marocain est à nouveau décisif sous les couleurs sévillanes, qu’il a pourtant hésité à quitter lors du mercato hivernal. Chronique d’une renaissance.

Le déclic Regragui

Alors qu’il n’a pas inscrit le moindre but avec Séville depuis le début de saison, Youssef En-Nesyri va voir Walid Regragui, fraîchement nommé à la tête du Maroc, lui tendre la main au meilleur des moments. Sélectionné en septembre 2022 pour le premier rassemblement du nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas malgré sa méforme, le natif de Fès est chouchouté bien comme il faut : « En-Nesyri, c’est notre fils. C’est l’enfant du pays. Il nous rendait fiers lorsqu’il marquait des buts coup sur coup à Séville, câline l’ancien joueur de Toulouse.

Maintenant, il traverse une période compliquée. S’il mérite de jouer, il jouera, sinon il sera sur le banc, mais nous, on l’encouragera pour qu’il retrouve confiance. Ce ne sont pas les Espagnols qui l’aideront à reprendre confiance, mais nous les Marocains. » Des mots doux qui font le plus grand bien au Sévillan. Après deux matchs amicaux face au Chili et au Paraguay, où il reste muet et ne joue que 67 minutes, En-Nesyri relève la tête et plante enfin ses premiers buts de la saison avec Séville en Ligue des champions face à Dortmund et à Copenhague.

Si ce sont ses seuls faits d’armes en club avant le début de la Coupe du monde, Walid Regragui ne se formalise pas et l’intègre dans sa liste des 26 pour le Qatar. Un choix payant, puisque En-Nesyri plantera face au Canada et permettra surtout au Maroc de devenir le premier pays du continent africain à se qualifier pour le dernier carré d’une Coupe du monde de football en éliminant le Portugal d’un coup de casque magnifique. L’épopée marocaine s’arrêtera en demi-finales face aux Bleus, mais l’attaquant est parvenu à faire taire les critiques et à se retrouver. Revenu en club, le buteur hésite à aller voir ailleurs. Alors que la tentation de la Côte d’Azur est grande, c’est finalement Terem Moffi qui signe à Nice. Les sirènes étrangères retentiront aussi, mais il restera finalement en Andalousie.

15 buts en 2023

Ce faux départ n’a pas tellement affecté le buteur marocain qui a repris sa marche en avant avec Séville. Auteur de 5 pions dès le mois de janvier, il a enfin empilé les buts jusqu’à atteindre les quinze unités, le plaçant dans le haut du panier des meilleurs buteurs européens en 2023. « Dieu merci, avec le travail et la persévérance, j’ai réalisé des résultats positifs. Mon but était de surmonter des défis depuis le début de la Coupe du monde, a déclaré En-Nesyri lors d’une vidéo publiée par son club en avril dernier. J’espère que cette année se passera bien et pourquoi pas devenir un grand buteur du Séville FC. »

Après avoir quasiment éliminé Manchester United à lui tout seul lors du quart de finale retour de la Ligue Europa en marquant un doublé, Youssef En-Nesyri, meilleur buteur du club sévillan cette saison, sera la menace numéro 1 pour la défense de la Juventus ce jeudi soir. Prudence pour la Vieille Dame, le Marocain est affamé, et Séville tient à reconquérir une couronne qu’elle s’est adjugée à quatre reprises lors des neuf dernières éditions.

