Le général de corps d’armée Cheikh Wade, Chef d’État-major général des armées, a invité, hier, les nouveaux diplômés de la 15e promotion de l’ESSEA et de la 4e promotion des élèves sous-officiers paramédicaux à être des exemplaires dans leur comportement quotidien, des militaires exempts de reproches.

La cérémonie de remise de diplômes aux membres de la 15e promotion des officiers-élèves du cours d’application et de la 4e promotion d’élèves sous-officiers paramédicaux a été présidée hier par le chef d’État-major général des armées. Le général de corps d’armée, Cheikh Wade, a soutenu que cette activité, désormais inscrite dans le calendrier des armées, illustre la concrétisation d’un projet important dans leur montée en puissance.

En effet, créée en 2006 par décret, l’Ecole d'application du service de santé des armées (EASSA), poursuit le général, a une double vocation, qui en fait une école pour le stage d’application des officiers-médecins, mais également pour la formation initiale des sous-officiers paramédicaux.

Elle répond, donc, à l’accroissement des besoins des armées en médecins et en personnels paramédicaux bien formés au soutien des activités et opérations militaires. Pour la première fois, poursuit-il, ces deux maillons complémentaires d’une même chaine, appelés à servir ensemble, sont regroupés côte à côte pour recevoir en même temps leur diplôme de fin de formation. Ce moment, dit-il, est le fruit d’un travail continu et d’un engagement constant de plusieurs années de l’État-major général des armées et de la Direction du service de santé des armées qui ont fait aujourd’hui de cette école une réalité faisant leur fierté.

‘’Pour répondre au besoin opérationnel des armées, l’Ecole d’application du service de santé a renforcé ses activités d’entrainement sur le terrain, avec la formation sur le sauvetage au combat et une plus grande fréquentation des centres d’entrainement tactique. L’exercice ‘Exosan’, organisé au mois de mai dernier, a été un moment réussi d’intégration opérationnelle et de communion interarmes. Au cours de votre formation vous avez acquis et renforcé vos compétences dans des domaines fondamentaux pour les forces armées. Désormais, vous êtes outillés pour servir et remplir avec succès les missions qui vous seront confiées, aussi bien en garnison, qu’en opérations intérieures ou extérieures. Vous serez d’un soutien important au commandement, à tous les échelons, dans un environnement sécuritaire, médical et logistique de plus en plus exigeant et complexe. Il sera fortement attendu de vous tous, disponibilité, engagement et professionnalisme. Dans des conditions adverses, des délais contraints, vos jugements, décisions et actes seront décisifs, voire vitaux’’, a indiqué le Cemga.

‘’Je vous demanderai de demeurer exigeants avec vous-mêmes’’

Également, les élèves sous-officiers paramédicaux de la 4e promotion de l'Ecole d'application du service de santé des armées, après deux années de formation intense, dont un séjour initial à l’Ecole nationale des sous-officiers d’active de Kaolack, dans le même moule que la promotion de cette école, vont entrer désormais, déclare le Cemga, dans la catégorie classée à juste raison comme ‘’la cheville ouvrière’’ des armées, à l’instar de leurs camarades sous-officiers des autres armées. Durant cette formation, renseigne-t-il, ils ont fait montre de solides qualités physiques et intellectuelles d’engagement qui leur ont valu aujourd’hui ces résultats très satisfaisants.

‘’Je suis d’emblée convaincu que vous saurez relever, avec vos futurs chefs et camarades, les défis au sein de vos unités. Je vous demanderai de demeurer exigeants avec vous-mêmes, engagés dans les activités de vos corps et unités d’affectation et surtout solidaires de vos camarades. Vous êtes médecins et paramédicaux spécialisés. Mais avant tout, vous êtes des militaires. Soyez exemplaires dans votre comportement quotidien, en temps de paix comme en temps de crise. Prenez soin des hommes et du matériel placés sous votre responsabilité. Il y va de la vie de nos hommes et de l’image des armées. Pour le commandement, cette école est un maillon capital de notre dispositif de formation médicale. Avec le soutien constant des plus hautes autorités de l’État, notre ambition est d’en faire une véritable référence nationale et sous-régionale’’.

Le général Cheikh Wade de renseigner que d’énormes efforts sont toujours en cours pour poursuivre l’amélioration des futurs environnements de travail, pour garantir aux récipiendaires des conditions de réussite de leurs missions, à travers un ambitieux programme de réhabilitation, de construction et d’équipement de toutes les structures sanitaires dans les zones militaires.

‘’Je vous exhorte donc tous à continuer sur cette belle lancée, pour le rayonnement et le succès des armées sénégalaises’’, a-t-il terminé.

CHEIKH THIAM