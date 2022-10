La bibliothèque Binta Diop du lycée Blaise Diagne a été dotée de livres, hier. Elle a reçu un don de quelques centaines d’ouvrages de la part de la fondation Paul Gérin-Lajoie. Il y a des romans, des ouvrages historiques, scientifiques, etc. Il s’agit principalement d’ouvrages écrits par des femmes ou sur des femmes, mais aussi des livres au programme. L’objectif principal, c’est d’accompagner le développement du leadership des jeunes, notamment les femmes.

‘’Cette bibliothèque est très utile, parce que son objectif est d’accompagner la qualité de l’enseignement au niveau du moyen, du secondaire et du supérieur’’, a déclaré Marième Diop Dièye, Présidente de l’Association sénégalaise de femmes diplômées des universités, heureuse d’avoir reçu ce don. Pour sa part, appréciant cette bibliothèque mise sur pied par l’Association sénégalaise de femmes diplômées, le directeur général de la fondation Paul Gérin-Lajoie a expliqué le geste de la fondation. ‘’On envoie depuis plusieurs années des coopérants volontiers au Sénégal.

On a eu un coopérant volontaire à Saint-Louis qui s’appelait François Limoge. Il était très actif. Et il a décidé de faire un don de 12 000 livres au Sénégal. Mais quand on a vu l’initiative des femmes ici à Blaise Diagne, on a décidé d’envoyer quelques centaines de livres pour soutenir tous les élèves qui voulaient avoir accès à ce centre de lecture. C’est un beau projet pilote qui peut être reproduit dans le reste du Sénégal’’, déclare Olivier Bertin-Mathieux. ‘’C’est quelque chose d’extraordinaire. Je n’avais jamais vu un concept comme ça. D’abord, les livres sont très bien présentés, mais aussi, à l’extérieur, il y a un jardin pour pouvoir se rassembler, faire une pause dans la ville, lire ou organiser des événements’’, ajoute-t-il.