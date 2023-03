La Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance (TGI) de Louga a condamné, mercredi, un vendeur de bovins à une peine d'emprisonnement de six mois ferme, assortie de 300 mille F CFA de dommages et intérêts, a constaté l'APS. Le prévenu a comparu devant la Chambre correctionnelle du TGI de Louga pour vol en réunion à la suite d'une plainte d’un éleveur qui l'accuse d'avoir soustrait six moutons de son troupeau.

Âgé de 30 ans, le mis en cause a nié les faits qui lui sont reprochés, disant avoir "acheté les trois moutons’’ trouvés sur sa charrette. Trois témoins ont déclaré à la barre l'avoir vu, à 5 h du matin, avec trois des six moutons volés.

Son avocat a demandé au tribunal d’écarter les faits de vol en réunion. Mais, après avoir écouté les différentes parties, la juridiction l’a déclaré coupable de vol en réunion et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois ferme et à 300 mille F CFA de dommages et intérêts.