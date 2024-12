Dans le souci de mieux faire face à la cybercriminalité et à la criminalité financière, INTERPOL a initié une campagne de sensibilisation sur les cinq menaces de plus en plus présentes en ligne.

Dénommée « Think Twice », la nouvelle campagne lancée par INTERPOL comprend une série de courtes vidéos et se concentre sur cinq menaces de plus en plus présentes en ligne : les attaques par rançongiciel, les attaques par logiciel malveillant, l’hameçonnage, les escroqueries tirant parti de l’IA générative et les escroqueries aux sentiments. Selon un communiqué reçu à notre rédaction, ces escroqueries sophistiquées ont pris une ampleur considérable ces dernières années : les attaques par rançongiciel ont augmenté de 70 % et les attaques par logiciel malveillant sont en hausse de plus de 30 % depuis seulement un an, avec 20 % des employés exécutant sans le savoir de tels logiciels. La campagne de sensibilisation, qui durera deux semaines (du 3 au 19 décembre), sera principalement menée sur les réseaux sociaux.

En effet, les attaques par hameçonnage évoluent et deviennent de plus en plus difficiles à détecter. « Qui plus est, les malfaiteurs tirent parti des technologies en utilisant par exemple l’IA générative pour créer des avatars ultra-réalistes pouvant manipuler des milliers de personnes dans le monde entier par la voix, l’image ou le texte. Les escroqueries aux sentiments sont également en hausse. Les cybermalfaiteurs utilisent de faux profils en ligne pour nouer des relations et gagner la confiance d’une personne avant de lui réclamer de l’argent. Cette campagne appelle donc à la vigilance dans le monde numérique et souligne l’importance de prendre le temps de réfléchir pour prendre des décisions prudentes. Elle vise par ailleurs à renforcer la sensibilisation à la cybersécurité », renseigne l’organisme.

INTERPOL invite, en effet, les personnes à tout vérifier par elles-mêmes et à réfléchir à leurs agissements à l’égard du contenu numérique, notamment lorsqu’elles reçoivent des informations ou des liens suspects. L’objectif est de donner les moyens aux utilisateurs de faire des choix éclairés et prudents, en réduisant les risques liés à l’hameçonnage, aux logiciels malveillants et aux escroqueries en ligne.

Les mesures de réduction des risques consistent à faire des choix réfléchis et rationnels, notamment lorsqu’on reçoit des liens, des courriels ou des messages non sollicités, inconnus ou suspects. Il est important de prendre le temps d’évaluer l’authenticité et la crédibilité du contenu numérique avant d’agir, de vérifier les identités via différents canaux et de toujours se méfier des demandes, même émanant de personnes « familières ».

L’organisme supra nationale veut, ainsi, mettre en place une culture de la cybersécurité au travail et de donner des conseils aux employés sur ces problématiques et sur de possibles incidents. Car, dit-on, il est essentiel de rester prudent à l’égard des nouvelles relations en ligne, notamment lorsque de l’argent est en jeu, et de tenir informés des tactiques de plus en plus avancées utilisées dans les infractions financières commises au moyen d’Internet, rendant leur détection encore plus complexe.

La campagne « Think Twice », comme indiqué dans la note, met en évidence les principales menaces recensées par INTERPOL à partir des données fournies par ses pays membres, ses partenaires du secteur privé au sein du projet Gateway, les services nationaux chargés de la cybersécurité et des groupes de partage d’informations sur Internet.

Par ailleurs, souligne INTERPOL, la campagne est soutenue financièrement par le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, par les projets AFJOC et ASPJOC, qui visent à renforcer la cybersécurité en Afrique, en Asie et dans le Pacifique Sud, ainsi que par le Gouvernement japonais, via le projet Rescue, qui renforce les capacités des services chargés de l’application de la loi en Asie du Sud et du Sud-Est face aux escroqueries commises au moyen d’Internet.

Ce qui fait dire au secrétaire général d’INTERPOL, Valdecy Urquiza, que les escroqueries et arnaques en ligne gagnent en sophistication et en ampleur, menaçant autant les personnes que les organisations. Il ajoute : « La cybersécurité est une responsabilité commune et grâce à des mesures proactives, nous pouvons contribuer à bâtir un monde numérique plus sûr pour toutes et tous. »

CHEIKH THIAM